Emigracioni në Britani, ç’paralajmëron kjo grua?

Migrantët që janë ligjërisht në Mbretërinë e Bashkuar mund të duhet të presin deri në 20 vjet para se të mund të vendosen përgjithmonë, sipas propozimeve të qeverisë. Sekretarja e Brendshme Shabana Mahmood njoftoi se periudha për leje qëndrimi të pacaktuar do të zgjatet nga pesë në dhjetë vjet dhe do të zbatohet për rreth 2.6 milion njerëz që kanë mbërritur që nga viti 2021.
Ndryshimet nuk do të zbatohen për njerëzit që tashmë u është dhënë leja e qëndrimit.
Mahmood tha se të bëhesh pjesë e Mbretërisë së Bashkuar “nuk është një e drejtë, por një privilegj – dhe duhet të fitohet”.
Paketa është e fundit në një seri ndryshimesh në sistemin e imigracionit që Mahmood njoftoi gjatë javës së kaluar. Leja për të qëndruar, e njohur edhe si leje qëndrimi e pacaktuar (ILR), i lejon dikujt të jetojë përgjithmonë në Mbretërinë e Bashkuar, të punojë pa kufizime dhe të ketë akses në shërbimet publike. Është gjithashtu një hap kyç drejt shtetësisë britanike, raporton BBC.
Aktualisht, shumica e mbajtësve të vizave të punës dhe familjes mund të aplikojnë për leje qëndrimi pas pesë vitesh.
Sipas ndryshimeve të propozuara, pritja standarde do të ishte dhjetë vjet – me një sërë kriteresh që do ta zgjasnin ose shkurtonin këtë periudhë.
Emigrantët e ligjshëm që kërkojnë përfitime për më pak se 12 muaj do të duhet të presin 15 vjet. Njerëzit që mbërritën me viza shëndetësore dhe kujdesi social pas Brexit do të duhet të presin 15 vjet, nga pesë vitet aktuale.
Migrantët që mbështeten në përfitime për më shumë se 12 muaj përballen me një pritje 20-vjeçare për strehim, katër herë më e gjatë se periudha aktuale dhe më e gjata në Evropë.
Duke njoftuar ndryshimet në Dhomën e Komunave, Mahmood tha: “Migrimi do të jetë gjithmonë një pjesë jetësore e historisë britanike. Por shkalla e mbërritjeve në vitet e fundit ka qenë e pashembullt.”
Dhe kujtojmë se ditët e fundit, ky zë i qeverisë britanike ka paralajmëruar deportim masiv të emigrantëve shqiptarë, gjë që ka nxitur kryeministrin Rama që të reagojë ndaj saj, ngjashëm me pak vite më parë kur Sekretare e Brendshme ishte Suella Braverman. /tesheshi