Emine Erdoğan: Turqia mbështet luftën e Palestinës për liri

Turqia mbështet luftën e Palestinës për liri, tha sot zonja e parë Emine Erdoğan, duke shënuar Ditën Ndërkombëtare të Solidaritetit me Popullin Palestinez, trasmeton Anadolu.

Duke përdorur hashtagun #FreePalestine në rrjetin social “X”, Erdoğan tha: “Sot, ne qëndrojmë në solidaritet me njerëzit e pafajshëm në Gaza, të cilët vendosin kokën mbi tokë si jastëk i tyre, kurse qiejt lart shërbejnë si mbulesa e tyre e vetme”.

“Askush nuk do të jetë plotësisht i sigurt askund në botë për sa kohë që të pafajshmit vazhdojnë të vriten brutalisht për një kauzë të padrejtë”, tha bashkëshortja e presidentit Recep Tayyip Erdoğan.

“Ne i bëjmë thirrje edhe një herë ndërgjegjes së komunitetit ndërkombëtar në Ditën Ndërkombëtare të Solidaritetit me Popullin Palestinez; kërkojmë një paqe të menjëhershme, të përhershme dhe të qëndrueshme për gratë shtatzëna, foshnjat e porsalindura dhe të gjithë civilët që po masakrohen, më tepër sesa një armëpushim të përkohshëm”, shtoi ajo.

Ata që qëndrojnë kundër çdo forme shtypjeje, pavarësisht nga autori, dhe ata që i japin përparësi vëllazërisë dhe mëshirës ndaj mbajtjes së inatit dhe armiqësisë, duhet ta dinë se nuk janë vetëm, tha ajo.

“Pavarësisht situatës, Turqia do të mbështesë vazhdimisht të pafajshmit dhe të shtypurit dhe do të përpiqet të dërgojë ndihma humanitare në Gaza. Dhe jam e bindur se në fund të fundit, njerëzia do të triumfojë”, shtoi Emine Erdoğan.