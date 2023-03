Emiratet urdhërojnë sigurimin e 3 milionë dollarëve për të rindërtuar fshatin Huwara në Bregun Perëndimor

Presidenti i Emirateve të Bashkuara Arabe, Sheikh Mohamed bin Zayed, ka urdhëruar sigurimin e 3 milionë dollarëve për të ndihmuar në rindërtimin e fshatit Huwara në Bregun Perëndimor dhe për të mbështetur të prekurit pasi iu vu flaka nga kolonët hebrenj të linjës së ashpër.

Iniciativa, e cila është në përputhje me përpjekjet humanitare të Emirateve të Bashkuara Arabe për të mbështetur “popullin vëlla palestinez”, do të zbatohet përmes Departamentit të Komunave dhe Transportit të Abu Dhabit në bashkëpunim me Klubin e Miqësisë Palestineze të Emirateve, njoftoi të enjten agjencia shtetërore e lajmeve WAM.

Huwara, një fshat palestinez pranë një postblloku të madh rrugor, është bërë pika më e fundit e përplasjes midis izraelitëve dhe palestinezëve pas disa muajsh të përkeqësimit të dhunës në Bregun Perëndimor të pushtuar.

Dhjetra kolonë izraelitë filluan një tërbim të dhunshëm në Huwara muajin e kaluar, duke i djegur dhjetëra makina dhe shtëpi pasi dy kolonë u vranë nga një palestinez i armatosur atje.

Tërbimi shkaktoi dënimin ndërkombëtar. Por qeveria e Izraelit, e cila përbëhet nga ultranacionalistë pro-kolonive, shprehu pak zemërim dhe vetëm u bëri thirrje autorëve që të mos e marrin ligjin në duart e tyre.

Megjithatë, disa ligjvënës shkuan edhe më tej, duke përfshirë ministrin e Financave Bezalel Smotrich, i cili tha se Huwara duhet të “fshihet”. Më vonë ai u tërhoq nga ato komente.