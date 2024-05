Numri i të vdekurve nga sulmi izraelit në Nuseirat është rritur në 31 – VIDEO

Numri i të vdekurve nga sulmi izraelit në një shtëpi në kampin e refugjatëve Nuseirat është rritur në 31.

“Ekuipazhi i mbrojtjes civile ishte në gjendje të merrte 31 dëshmorë dhe 20 të plagosur nga një shtëpi që i përkiste familjes Hassan, e cila ishte shënjestruar nga forcat pushtuese izraelite në kampin Nuseirat”, tha zëdhënësi i Mbrojtjes Civile Palestineze Mahmoud Bassal për gazetarët.

Ai tha se punonjësit e shpëtimit po vazhdojnë të kërkojnë për personat e zhdukur nën rrënoja.

Më herët të dielën, Spitali i Martirëve Al-Aksa tha se kishte marrë trupat e 20 personave të vrarë në sulmin që dëshmitarët thanë se ndodhi rreth orës 3 të mëngjesit me orën lokale.

A horrific massacre committed by the Israeli army tonight has resulted in dozens dead and dozens wounded due to the bombing of a house belonging to Hassan family in the New Camp north of the Nuseirat Camp. pic.twitter.com/fAGV9dSn1H

— Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) May 19, 2024