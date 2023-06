Emrat e myslimanëve dominojnë në listën vëzhguese të FBI-së

Shumica dërrmuese e hyrjeve në listën vëzhguese të FBI-së, ose më shumë se 98%, janë emra myslimanë, thotë raporti i Këshillit për Marrëdhënie Amerikano-Islamike (CAIR) i publikuar të hënën (12 qershor).

Raporti, i titulluar “Njëzet vjet shumë, një thirrje për të ndaluar listën e fshehtë të vëzhgimit të FBI-së”, detajon përdorimin nga FBI-ja të bazës së të dhënave të shqyrtimit të terrorizmit, për të cilën tha se synon myslimanët.

Pasi iu dha një version i vitit 2019 i listës së FBI-së nga një haker zviceran, i cili e zbuloi atë në internet pas postimit të tij aksidental nga një transportues ajror rajonal, CAIR-i kreu një analizë gjithëpërfshirëse të mbi 1,5 milion hyrjeve.

“Më shumë se 350.000 hyrje përfshijnë vetëm disa transliterime të Mohamed, Ali ose Mahmoud dhe 50 emrat më të shpeshtë janë të gjithë emra myslimanë,” thuhet në raport.

“Nga regjistrimet në listën vëzhguese që kemi shqyrtuar, ne vlerësojmë se më shumë se 1,47 milionë nga ato hyrje kanë të bëjnë me myslimanët – mbi 98 për qind e totalit”, përmendet në raport.

Raporti theksoi se për 20 vjet lista sekrete e FBI-së ka sjellë vështirësi dhe frikë në komunitetin mysliman.

“Por, objektivi i listës së ardhshme të FBI-së prej një milion regjistrimesh nuk do të jenë myslimanë. Me ngritjen e mjegullës së Luftës kundër Terrorit, lista sekrete e FBI-së një ditë do të gjejë një objektiv të ri. Objektivat e radhës do të jenë bashkëkombësit tanë amerikanë dhe ky raport është menduar si paralajmërim për ta”, thuhet në raport.

Grupi mysliman thirri gjithashtu presidentin Joe Biden për të ndërmarrë veprime për të adresuar listën e vëzhgimit.

Individët në listën vëzhguese hasin një sërë sfidash, duke përfshirë kufizimet e udhëtimit, çështjet e imigracionit, takimet me FBI-në, raste të dhunës policore, vështirësi në marrjen e lejeve dhe licencave, pasoja profesionale dhe qasje të kufizuar në ndërtesat qeveritare.

Në një incident të kohëve të fundit që përfshin hyrjen në një ndërtesë qeveritare, kryebashkiaku Mohamed Khairullah i Prospect Park, New Jersey, nuk u ftua nga Shërbimi Sekret në ceremoninë e festimit të Fitër Bajramit në Shtëpinë e Bardhë. Kjo mosftesë iu atribuua statusit të tij në listën e vëzhgimit në FBI.