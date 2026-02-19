Endrit Nika dënohet me 18 vjet burgim për vrasjen e argjentinases në Fushë-Kosovë

Endrit Nika është dënuar me 18 vjet burgim për vrasjen e të dashurës së tij argjentinase, Maria Clara Urdangaray.
Vendimi u shpall në prani të familjarëve të viktimës, të cilët në sallën e gjykimit mbanin me vete fotografi të së ndjerës. Të pranishëm ishin edhe familjarët e të dënuarit.
Sipas aktakuzës, pas një mosmarrëveshjeje mes çiftit, Nika fillimisht e ka goditur vazhdimisht viktimën dhe më pas ka tentuar ta shkelë me veturë në parkingun e një hoteli në Fushë-Kosovë. Prokuroria ka bërë të ditur se dhuna ka vazhduar edhe në dhomën e hotelit, ku në një moment ai e ka hedhur 27-vjeçaren nga dritarja e katit të gjashtë.
Nika është shpallur fajtor për veprën penale “Vrasje e rëndë”. Ndërkaq, në seancën fillestare të mbajtur më 28 maj të vitit të kaluar, ai ishte deklaruar i pafajshëm ndaj akuzave.