​Epilepsia: Simptomat, shkaqet, si të ndihmoni një person që ka kriza

Epilepsia është një nga sëmundjet apo çrregullimet më të shpeshta në neurologji, e cila për shkak të karakteristikave të saj është një problem serioz mjekësor dhe social.

Ajo është një çrregullim kronik i qelizave kortikale, të cilat për arsye të ndryshme bëhen tepër irrituese dhe reagojnë me shpërthime sinkrone të impulseve elektrike, të cilat manifestohen me kriza epileptike.

Rreth 50 milionë njerëz në mbarë botën vuajnë nga epilepsia. Në Evropë, gjashtë milionë njerëz vuajnë nga epilepsia dhe 300.000 diagnostikohen rishtazi çdo vit. Numri më i madh i pacientëve me epilepsi të re janë fëmijët deri në dy vjeç dhe mbi 65-vjeç.

Shkaqet e epilepsisë

Nuk ka asnjë shkak të identifikueshëm për epilepsinë në afërsisht gjysmën e njerëzve me këtë gjendje. Në gjysmën e dytë, gjendja mund të monitorohet përmes një sërë faktorësh, duke përfshirë:

Ndikimi gjenetik. Disa lloje të epilepsisë, të cilat kategorizohen sipas llojit të krizave që përjeton një person ose pjesës së trurit që preket, ndodhin në familje. Në këto raste, ka të ngjarë të ketë një ndikim gjenetik. Studiuesit kanë lidhur disa lloje të epilepsisë me gjene të caktuara, por për shumicën e njerëzve, gjenet janë vetëm një pjesë e shkakut të epilepsisë. Disa gjene mund ta bëjnë një person më të ndjeshëm ndaj kushteve mjedisore që shkaktojnë konvulsione.

Trauma e kokës. Trauma e kokës si pasojë e një aksidenti automobilistik ose dëmtimi tjetër traumatik mund të shkaktojë epilepsi.

Anomalitë e trurit. Anomalitë e trurit, duke përfshirë tumoret e trurit ose keqformimet vaskulare si keqformimet arteriovenoze (AVM) dhe keqformimet shpellore, mund të shkaktojnë epilepsi.

Goditja në tru është shkaku kryesor i epilepsisë te të rriturit mbi 35-vjeç.

Infeksionet. Meningjiti, HIV, encefaliti viral dhe disa infeksione parazitare mund të shkaktojnë epilepsi.

Lëndimi prenatal. Para lindjes, foshnjat janë të ndjeshme ndaj dëmtimit të trurit që mund të shkaktohet nga disa faktorë, si infeksioni i nënës, ushqimi i dobët ose mungesa e oksigjenit. Ky dëmtim i trurit mund të rezultojë në epilepsi ose paralizë cerebrale.

Çrregullime zhvillimore. Epilepsia ndonjëherë mund të shoqërohet me çrregullime zhvillimore, si autizmi.

Simptomat e epilepsisë

Shenjat dhe simptomat e konfiskimeve mund të përfshijnë:

Konfuzion i përkohshëm

Duke ngulur sytë në një pikë (një person shikon në diçka dhe mungon plotësisht)

Muskujt e ngurtësuar

Lëvizje dridhje të pakontrolluara të krahëve dhe këmbëve

Humbje e vetëdijes ose vetëdijes

Simptoma psikologjike si frika, ankthi ose deja vu.

Simptomat ndryshojnë në varësi të llojit të krizave. Në shumicën e rasteve, një person me epilepsi do të ketë të njëjtin lloj krizash çdo herë, kështu që simptomat do të jenë të ngjashme nga episodi në episod. Mjekët në përgjithësi i klasifikojnë krizat si fokale ose të përgjithësuara, bazuar në mënyrën dhe ku fillon aktiviteti jonormal i trurit.

Simptomat e epilepsisë së natës

Epilepsia e natës është një çrregullim konfiskues në të cilin krizat ndodhin gjatë gjumit, brenda një ore pas zgjimit ose një orë para gjumit.

Disa forma të zakonshme të epilepsisë, duke përfshirë epilepsinë e lobit frontal, mund të ndodhin gjatë natës.

Epilepsia mund të jetë e natës, nëse forma e epilepsisë shkakton kriza vetëm kur personi është në gjumë, ose nëse krizat ndodhin në një kohë të caktuar.

Nëse pacienti qëndron zgjuar ndërsa është normalisht në gjumë, ai mund të ketë një konvulsion kur është zgjuar. Duke pasur parasysh këtë, është e rëndësishme që të mbajë një cikël të duhur gjumi. Çrregullimet e gjumit mund të shkaktojnë simptoma më të shpeshta epileptike te njerëzit e diagnostikuar me epilepsi të natës epsia dhe siç është përmendur tashmë, edhe kur jeni zgjuar.

“Jo të gjithë njerëzit me konvulsione të natës e dinë se i kanë ato. Ndonjëherë simptoma e vetme është dhimbje koke ose mavijosje pas zgjimit. Pas një konvulsioni, një person mund të ndihet i rraskapitur ose sikur të ketë qenë zgjuar gjatë gjithë natës. Kjo mund t’i bëjë ata të jenë të përgjumur ose nervoz gjatë ditës. Krizat e natës zakonisht ndodhin menjëherë pasi njeriu bie në gjumë, pak para se të zgjohet ose menjëherë pas zgjimit”, shkruan MedicalNewsToday, duke cituar simptoma të mundshme të epilepsisë së natës:

Një person mund të qajë ose të bëjë zhurma të pazakonta, veçanërisht pak para se muskujt të tensionohen

Urinimi në shtrat

Dridhja në gjumë

Kafshoni gjuhën tuaj

Ngrihuni nga shtrati

Keni vështirësi të zgjoheni pas një sulmi

Ndjenja e konfuzionit ose shfaqja e sjelljeve të tjera të pazakonta pas një konvulsioni

Zgjohuni papritmas pa asnjë arsye.

Krizat epileptike

Sulm i madh. Më të zakonshmet janë krizat e mëdha, të shoqëruara me humbje të plotë të vetëdijes, konvulsione dhe rritje të pështymës. Një person gjithashtu mund të vërshojë, të kafshojë gjuhën ose të urinojë.

Një sulm i vogël. Në ndryshim nga ato të mëdhatë, ka edhe kriza më të lehta, të cilat janë më të zakonshme tek fëmijët. Ato manifestohen në atë mënyrë që fëmija ndalon aktivitetin e mëparshëm dhe shikon një objekt. Ai mungon plotësisht.

Epilepsi e pjesshme. Grupi i dytë i krizave epileptike përbëhet nga krizat e pjesshme. Krizat e pjesshme ndahen në ato me simptoma të thjeshta dhe ato me simptoma komplekse. Dallimi kryesor është se tek ata me simptoma komplekse, ka një shqetësim të vetëdijes. Shfaqja e një sulmi të pjesshëm varet kryesisht nga ajo se cila pjesë e korteksit cerebral është prekur nga kriza. Për shembull, një fokus epileptik në korteksin motorik do të rezultojë në ngurtësi dhe spazma të muskujve të prekur, ndërsa një fokus në korteksin ndijor shkakton një ndjenjë mpirjeje.

Ndihmoni një person me një krizë epileptike

Mbani qetësinë tuaj, pavarësisht sa dramatik është sulmi.

Nëse sulmi zgjat më shumë se 5 minuta, sigurohuni që të telefononi një ambulancë!

Kushtojini vëmendje kohës kur filloi sulmi, sepse shumica përfundojnë brenda dy deri në tre minuta dhe më pas nuk kërkohet ndihmë urgjente mjekësore.

Parandaloni lëndimet trupore, veçanërisht lëndimet në kokë. Mënyra më e lehtë për ta arritur këtë është të vendosni një jastëk ose një copë veshje nën kokën e personit që përjeton sulmin.

Personi që ka kriza duhet të vendoset në një pozicion anësor. Në këtë pozicion, rrugët e frymëmarrjes janë më të mira dhe pështyma ka më pak gjasa të hyjë në rrugët e frymëmarrjes. Asnjëherë mos u përpiqni të vendosni një objekt midis dhëmbëve të një personi që ka sulm. Përpjekje të tilla mund të çojnë në lëndime shtesë në gjuhë ose dhëmbë, në vend që t’i parandalojnë ato.

Mos u përpiqni të ndaloni sulmin duke frenuar ngërçet e muskujve. Nuk është e mundur të ndalet sulmi në këtë mënyrë dhe mund të ndodhin lëndime shtesë.

Është mirë që vetëm njerëzit që ofrojnë ndihmë janë afër. Është konfuze për një person që ka pësuar një konvulsion, të shohë shumë fytyra të panjohura pasi të rifitojë vetëdijen.

Mundohuni t’i mbani fjalimin dhe gjestet tuaja të buta dhe qetësuese. Kjo është veçanërisht e rëndësishme pasi të ndalojë kriza, kur duhet ta ndihmoni personin të vijë në vete.

Trajtimi i epilepsisë

Plani i trajtimit do të bazohet në: ashpërsinë e simptomave, shëndetin e përgjithshëm dhe reagimet ndaj terapisë së përshkruar. Disa opsione trajtimi përfshijnë:

Medikamente antiepileptike që mund të ndihmojnë në uljen e numrit të krizave. Në disa njerëz, ata mund të eliminojnë krizat. Për të qenë më efektiv, ilaçi duhet të merret saktësisht siç përshkruhet nga mjeku juaj.

Stimulues i nervit vagus. Kjo pajisje vendoset në mënyrë kirurgjikale nën lëkurë në gjoks dhe stimulon elektrikisht një nerv që kalon nëpër qafë për të parandaluar krizat.

Dietë ketogjenike. Sipas Fondacionit Amerikan të Epilepsisë, më shumë se gjysma e fëmijëve që nuk reagojnë ndaj ilaçeve përfitojnë nga një dietë ketogjenike, e cila është një dietë e lartë në yndyrë dhe e ulët në karbohidrate.

Kirurgjia e trurit. Ndërhyrjet kirurgjikale janë të mundshme në zonën e trurit që shkakton sulmet.