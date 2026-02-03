Epstein: nga skandali në skandal

Gabimi që nxorri në publik emra viktimash seksuale
Një gjykatës federal në Manhattan tha se do të mbajë një seancë dëgjimore të mërkurën për të shqyrtuar nëse do të mbyllë faqen e internetit të qeverisë së Departamentit të Drejtësisë që përmban miliona dosje në rastin Jeffrey Epstein, pasi emrat e viktimave u bënë publikë.
Mosmbajtja e këtij informacioni ka përmbysur “themelisht” jetën e gati 100 të mbijetuarve, thanë avokatët e një grupi viktimash të financierit në një letër të dielën.
Kërkesa e avokatëve erdhi pasi Prokurorja e Përgjithshme e SHBA-së Pam Bondi pranoi në një letër drejtuar gjykatës të hënën se departamenti kishte punuar gjatë gjithë fundjavës dhe “kishte hequr mijëra dokumente dhe skedarë mediatikë që mund të kenë përfshirë pa dashje informacione për identifikimin e viktimave”. Ajo ia atribuoi problemin “faktorëve të ndryshëm, duke përfshirë gabime teknike ose njerëzore”.
Bodie, së bashku me zëvendësin e saj, Todd Blanch, dhe Prokurorin e SHBA-së të Manhattanit, Jay Clayton, thanë se dokumentet në fjalë do të redaktoheshin më tej dhe do të ripostoheshin menjëherë, “idealisht brenda 24 deri në 36 orësh”.
Ngërçi midis avokatëve të viktimave dhe Departamentit të Drejtësisë pasoi publikimin të premten të rreth tre milionë dokumenteve, imazheve, videove dhe dosjeve të tjera që lidhen me çështjen Epstein, të cilat u urdhëruan të publikoheshin, me identitetet e viktimave të redaktuara, sipas një ligji të miratuar në nëntor. Bodie tha në letrën e saj se departamenti ka formuar ekipe stafi për të monitoruar kërkesat nga viktimat dhe avokatët e tyre për redaktime shtesë në të dhënat e postuara.
Në letrën e tyre, e cila bën thirrje për heqjen e përkohshme të faqes së internetit të Departamentit të Drejtësisë derisa të bëhen korrigjimet e nevojshme, avokatët bëjnë thirrje gjithashtu për emërimin e një monitoruesi të pavarur për të mbikëqyrur procesin. Ata e përshkruajnë situatën si “një emergjencë në zhvillim që kërkon ndërhyrje të menjëhershme gjyqësore”.
“Për viktimat e Jeffrey Epstein, çdo orë ka rëndësi”, shkruan avokatët Brittany Henderson dhe Brad Edwards. “Dëmi është i vazhdueshëm dhe i pakthyeshëm”.
Letra iu drejtua gjyqtarëve Richard Berman, i cili mbikëqyri çështjen e Epstein – i cili vari veten në qelinë e tij ndërsa priste gjyqin në gusht 2019 – dhe Paul Engelmayer, i cili po mbikëqyr çështjen e bashkëpunëtores së tij financuese, Ghislaine Maxwell, e cila u gjykua, u dënua dhe po vuan një dënim me 20 vjet burg.
Gjyqtari Berman, i cili në një urdhër të shkurtër të hënën urdhëroi seancën dëgjimore, tha se e njihte “shqetësimin dhe urgjencën” e çështjes dhe i ftoi avokatët të paraqiteshin me klientët e tyre.
“Nuk jam i sigurt se sa i dobishëm mund të jem”, shtoi ai, duke vënë në dukje se i inkurajoi avokatët dhe z. Clayton të punonin “me mirëbesim për të zgjidhur çështjet e pazgjidhura”.
Në letrën e tyre drejtuar gjyqtarëve, znj. Henderson dhe z. Edwards thonë se “nuk ka asnjë shkallë të paaftësisë institucionale që mund të shpjegojë shkallën, qëndrueshmërinë dhe kohëzgjatjen e dështimeve që ndodhën – veçanërisht kur detyra e vetme”, shtojnë ata, “ishte e thjeshtë: të mbanin emrat e njohur të viktimave nga publikimi”.
Letra përfshin gjithashtu dëshmi nga klientët e firmës ligjore. Një grua, e identifikuar si Jane Doe 2, tha se të gjitha e-mail-et e saj ishin postuar pa asnjë redaktim dhe se “disa artikuj janë botuar tashmë për mua”. Një grua tjetër, Jane Doe 5, tha se po ngacmohet nga media dhe palë të treta. “Ju lutem, ju lutem të hiqni emrin tim!!!”, shkroi ajo.
Një grua e tretë, Jane Doe 8, tha se informacioni i saj privat bankar ishte botuar dhe se ajo po përpiqet të anulojë kartat dhe llogaritë e saj. /tesheshi