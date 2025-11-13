Erdogan beson se zgjidhja më realiste për çështjen e Qipros qëndron në bashkëjetesën e dy shteteve në ishull

Presidenti turk, Recep Tayyip Erdogan, ka deklaruar se Turqia beson se zgjidhja më realiste për çështjen e Qipros qëndron në bashkëjetesën e dy shteteve në ishull, raporton Anadolu.
“Arsyeja kryesore pse çështja e Qipros mbetet e pazgjidhur është refuzimi i palës qipriote greke për të njohur statusin e barabartë ndërkombëtar të qipriotëve turq”, tha presidenti Erdogan në një konferencë të përbashkët për media me presidentin e Republikës Turke të Qipros Veriore (TRNC), Tufan Erhurman, i cili po qëndron në vizitën e tij të parë në Turqi pas zgjedhjes.
Erdogan theksoi se çështja e Qipros vazhdon kryesisht për shkak se pala qipriote greke refuzon të njohë statusin e barabartë ndërkombëtar të qipriotëve turq.
“Ne mbajmë qëndrimin tonë se një zgjidhje është e mundur në të cilën dy kombe në ishull mund të jetojnë krah për krah në paqe, prosperitet dhe siguri”, tha presidenti Erdogan.
Duke kritikuar anën qipriote greke të ishullit, Erdogan tha se qipriotët grek e shohin zgjidhjen e çështjes së Qipros si një përpjekje për t’i reduktuar qipriotët turq në një pakicë brenda shtetit partner, “gjë që sot nuk ka më asnjë vlefshmëri”.
Presidenti turk theksoi se i konsideron “të drejta” komentet e presidentit të TRNC-së, në të cilat ai thekson se nuk do të ketë kompromis mbi barazinë sovrane të qipriotëve turq.
Nga ana e tij, Erhurman tha se “Turqia sot, siç ishte edhe dje, është një nga aktorët më të rëndësishëm në të gjitha përpjekjet për të zgjidhur çështjen e Qipros”.
Ai theksoi se pikëpamja e qipriotëve turq për statusin e dy partnerëve themelues të barabartë në ishull “nuk është e hapur për diskutim, negociatat apo pazarllëqe”.