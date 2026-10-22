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Erdoğan dhe Aliyev diskutojnë marrëdhëniet dypalëshe dhe zhvillimet rajonale

Presidenti i Türkiyes, Recep Tayyip Erdoğan, dhe presidenti i Azerbajxhanit, Ilham Aliyev, kanë diskutuar për marrëdhëniet dypalëshe dhe zhvillimet rajonale e globale gjatë një bisede telefonike.

Gjatë bisedës, njoftoi Drejtoria e Komunikimeve e Türkiyes në rrjetin social X, Erdoğan tha se Türkiye dhe Azerbajxhani do ta forcojnë më tej bashkëpunimin e tyre, duke u mbështetur në lidhjet vëllazërore mes dy vendeve.

Erdoğan gjithashtu e uroi Aliyevin me rastin e 35-vjetorit të Rivendosjes së Pavarësisë së Azerbajxhanit.

Presidenti turk e ftoi Aliyevin të marrë pjesë në Samitin e 13-të të Organizatës së Shteteve Turkike, i cili është planifikuar të mbahet në Ankara.

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