Erdogan, drejt një tjetër hapi të madh gjeostrategjik

Turqia po përgatit një ligj për Atdheun Blu: ç’parashikon ai për Egjeun, zonat detare dhe ishujt e vegjël
Turqia po përgatit një projektligj për “Atdheun Blu”, duke kërkuar të vendosë rregulla për zonat detare në të cilat ka një vijë bregdetare, me theks të veçantë në Egje dhe Mesdheun Lindor.
Siç raportohet nga rrjeti televiziv turk Haberturk, Partia për Drejtësi dhe Zhvillim (AKP) në pushtet po përfundon punën përgatitore për projektligjin, i cili, sipas planit të Ankarasë, synon të “mbrojë të drejtat sovrane dhe interesat kombëtare të Turqisë në dete”.
Hartimi i dispozitave pritet të bëhet në nëntor, me qeverinë turke që planifikon ta paraqesë projektligjin në Asamblenë Kombëtare para fundit të vitit 2026.
Sipas informacioneve nga mediat turke, kuadri i ri do të përfshijë rregullore për shtrirjen dhe përcaktimin e zonave të juridiksionit detar të pretenduara nga Turqia.
Ndër të tjera, është planifikuar të përcaktohet që ujërat territoriale turke shtrihen në gjashtë milje detare në Detin Egje, ndërsa një limit prej dymbëdhjetë miljesh detare do të përmendet në Detin e Zi dhe Mesdhe.
Në të njëjtën kohë, projektligji pritet të parashikojë që kryerja e aktiviteteve ekonomike, shkencore dhe mjedisore brenda Zonës Ekonomike Ekskluzive (EEZ) Turke do të kërkojë leje paraprake nga autoritetet kompetente në Ankara.
Rregullore të ngjashme planifikohen të zbatohen për aktivitetet që lidhen me shtratin e detit dhe nëntokën e zonave detare.
Me interes të veçantë është informacioni mbi ishujt shkëmborë dhe të ashtuquajturat “zona gri”, pasi projektligji në përgatitje pritet të përfshijë dispozita për përkufizimin e tyre ligjor, me referenca në të drejtën ndërkombëtare të detit. /tesheshi