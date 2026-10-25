Rrahje në Beograd gjatë zgjedhjeve

Biznesmeni sulmon fizikisht një grua, shpërthen përleshje masive
Gjatë zgjedhjeve të sotme në Serbi, një incident u regjistrua në Beograd, ku, sipas videos dhe dëshmive nga vendi i ngjarjes, një biznesmen me emrin Miodrag Softicc sulmoi fizikisht një grua.
Sipas informacioneve fillestare, konflikti filloi me një debat verbal midis Softić dhe gruas, pas të cilit ndodhi një sulm fizik.
Kalimtarët dhe qytetarët që ndodheshin aty pranë atëherë, sipas deklaratave të disponueshme nga portalet serbe, i dolën në mbrojtje gruas, dhe situata u përshkallëzua në një konflikt fizik më masiv.
Debati verbal thuhet se u parapri nga një mosmarrëveshje në lidhje me çështjet politike dhe zgjedhjet e sotme në Serbi.
Për momentin, nuk ka informacione të konfirmuara në lidhje me rrethanat e incidentit, ndonjë person të lënduar ose nëse policia ka ndërhyrë.