Ballina Auto Infrastruktura e karikimit – qytetet amerikane që kryesojnë renditjen

Infrastruktura e karikimit – qytetet amerikane që kryesojnë renditjen

Me çmimet e larta të karburantit, makinat elektrike po bëhen gjithnjë e më tërheqëse.

Megjithatë, infrastruktura e karikimit në SHBA mbetet e pabarabartë, sipas një studimi të iSeeCars.

Los Angeles kryeson për numrin e karikuesve, me 36.318 pika, ndërsa zona e San Franciskos, përfshirë Oaklandin dhe San Hozen, renditet e para për raportin mes popullsisë dhe karikuesve, me një pikë për çdo 334 banorë.

Qytetet me më shumë stacione karikimi:

  1. Los Angeles – 36.318
  2. San Francisko – 22.430
  3. New York– 19.036
  4. Boston – 12.017
  5. Denver – 8.300
  6. Qytetet me më pak stacione karikimi:
  7. Luisvill – 621
  8. Greensboro–Winston-Salem – 700
  9. Milvoki – 852
  10. Birmingam – 857
  11. Oklahoma City – 867

Studimi thekson se, pavarësisht zgjerimit të infrastrukturës, shumë qytete amerikane ende nuk ofrojnë karikues të mjaftueshëm. Deri në fund të vitit, SHBA-ja pritet të ketë afro 300 mijë pika publike karikimi për automjetet elektrike.

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