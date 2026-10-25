Infrastruktura e karikimit – qytetet amerikane që kryesojnë renditjen

Me çmimet e larta të karburantit, makinat elektrike po bëhen gjithnjë e më tërheqëse.
Megjithatë, infrastruktura e karikimit në SHBA mbetet e pabarabartë, sipas një studimi të iSeeCars.
Los Angeles kryeson për numrin e karikuesve, me 36.318 pika, ndërsa zona e San Franciskos, përfshirë Oaklandin dhe San Hozen, renditet e para për raportin mes popullsisë dhe karikuesve, me një pikë për çdo 334 banorë.
Qytetet me më shumë stacione karikimi:
- Los Angeles – 36.318
- San Francisko – 22.430
- New York– 19.036
- Boston – 12.017
- Denver – 8.300
- Qytetet me më pak stacione karikimi:
- Luisvill – 621
- Greensboro–Winston-Salem – 700
- Milvoki – 852
- Birmingam – 857
- Oklahoma City – 867
Studimi thekson se, pavarësisht zgjerimit të infrastrukturës, shumë qytete amerikane ende nuk ofrojnë karikues të mjaftueshëm. Deri në fund të vitit, SHBA-ja pritet të ketë afro 300 mijë pika publike karikimi për automjetet elektrike.