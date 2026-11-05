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Gjermania dhe Ukraina testojnë një robot tokësor të armatosur për vendosje në vijën e frontit

Një kompani gjermane dhe një ukrainase e sektorit të mbrojtjes kanë testuar një robot tokësor të armatosur për t’u përdorur nga forcat ukrainase; sistemet e para pritet të integrohen dhe të dorëzohen deri në fund të vitit 2026.

Marrëveshja e bashkëpunimit u nënshkrua në fillim të tetorit, gjatë vizitës së kancelarit gjerman Friedrich Merz në Kiev, në prani të presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky.

Deri në fund të vitit 2026, mjetet e para robotike të pajisura me modulet e reja të armatimit pritet të jenë gati për t’u vendosur në terren dhe për t’u dorëzuar, në përputhje me nevojat e forcave të armatosura të Ukrainës.

Si funksionon sistemi i ri

Ai njihet me emrin GEREON.

I ndërtuar nga kompania ARX Robotics, ky mjet pa ekuipazh ofron lëvizshmëri dhe fuqi, si dhe mund të kryejë misione zbulimi përmes kamerave dhe sensorëve.

Mjeti mund të pajiset me modulin e armatimit SABER – të prodhuar nga kompania ukrainase ROBONEERS – i cili montohet në pjesën e sipërme dhe ofron mbështetje zjarri me telekomandë, duke shërbyer si për operacione sulmuese, ashtu edhe për ato mbrojtëse.

Sipas kompanive, kjo u mundëson ushtarëve ta operojnë sistemin nga një distancë më e sigurt.

Versionet pa armatim të GEREON-it tashmë po përdoren në Ukrainë për detyra të ndryshme.

Ato mund të transportojnë furnizime, të evakuojnë personelin e plagosur, të mbështesin luftën elektronike, të kryejnë zbulim dhe të kundërveprojnë ndaj dronëve.

Por platforma mund të përshtatet gjithashtu për misione luftarake.

Kompanitë theksojnë se qëllimi është krijimi i një sistemi robotik fleksibël, i cili mund të përshtatet shpejt për misione të ndryshme në vijën e frontit.

Moduli i armatimit SABER është gjithashtu i personalizueshëm, duke u lejuar ushtarëve të montojnë armë të ndryshme në varësi të misionit – nga pushkët e deri te hedhësit e granatave.
ARX bën të ditur se GEREON përbën flotën më të madhe të mjeteve tokësore pa ekuipazh, të prodhuara në Perëndim, që përdoren aktualisht në Ukrainë.

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