Erdoğan në iftar me ushtarët: Do t’i sigurojmë kufijtë me Irakun deri në verë

Duke theksuar vendosmërinë për të eliminuar kërcënimin terrorist ndaj Turqisë, presidenti Recep Tayyip Erdoğan përsëriti sot synimin e tij për të garantuar siguri të plotë përgjatë kufirit të Turqisë me Irakun dhe për të përfunduar operacionet e vazhdueshme në Siri, raporton Anadolu.

“Ne do të garantojmë plotësisht sigurinë e kufirit tonë me Irakun deri në këtë verë dhe patjetër do të përfundojmë punën tonë të papërfunduar në Siri. Qëllimi ynë është t’u ofrojmë fëmijëve tanë një Turqi plotësisht të lirë nga hija e errët e terrorizmit, me një të ardhme të ndritur dhe fat”, tha ai në një darkë iftari me një grup ushtarësh turq.

Erdoğan tha se qeveria ofron të gjitha llojet e mbështetjes për ushtarët për të vazhduar luftën e tyre sfiduese kundër grupeve terroriste dhe do të vazhdojë ta bëjë këtë.

Duke thënë se ata kanë filluar të shohin rezultate nga strategjia e tyre për të tharë terrorizmin në burimin e tij brenda dhe jashtë kufijve, ai theksoi suksesin në përdorimin e dronëve të armatosur, municioneve të prodhimit vendas dhe armëve kombëtare për të shënjestruar dhe eliminuar terroristët.

“Si rezultat i operacioneve tona, ne absolutisht nuk do të lejojmë që këto banda vrasëse të angazhuara, të cilat tani po përpiqen për të marrë frymë, të ngujuar dhe në prag të zhdukjes, të ringjallen dhe të bëhen përsëri barrë për kombin tonë. Pavarësisht se projekt i kujt është, ne nuk do të lejojmë krijimin e një shteti terrorist përtej kufijve tanë jugorë”, tha ai.

Duke nënvizuar angazhimin e Turqisë për të mbrojtur kufijtë dhe interesat e saj, si brenda dhe përtej kufijve të saj, kundër kërcënimeve, Erdoğan tha se vendi është i vendosur të forcojë ushtrinë e tij dhe të sigurojë unitetin dhe solidaritetin kombëtar.

