Erdoğan shpall 26 kandidatë për kryetar bashkie, Kurum për Stambollin

Presidenti turk dhe kreu i Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim (AK) njoftoi të dielën 26 kandidatë për kryetar bashkie për zgjedhjet e ardhshme lokale të vendit, me ish-ministrin dhe deputetin e parlamentit Murat Kurum të zgjedhur për garën në Istanbul.

Recep Tayyip Erdoğan shpalli kandidaturën e Kurumit, i cili aktualisht është deputet i parlamentit turk nga Stambolli dhe më parë ka shërbyer si ministër i Mjedisit dhe i Urbanizimit.

Kandidatët e tjerë për kryetar bashkie për 11 bashki metropolitane dhe 14 komuna provinciale u shpallën gjithashtu në një takim të drejtuesve dhe mbështetësve të AK Partisë në Qendrën e Kongreseve Halic të Istanbulit.

Këshilli i Lartë Zgjedhor (YSK) shpalli të martën 36 partitë politike që kanë të drejtë të konkurrojnë në zgjedhjet lokale të 31 marsit.

Ai tha se listat e votuesve do të finalizohen më 17 janar, ndërsa pozicionet e fletëvotimeve për secilën parti do të përcaktohen me një short të rastësishëm më 27 janar.

Partitë politike duhet të dorëzojnë listat e tyre të kandidaturave deri më 31 janar. Bordet zgjedhore vendore do të fillojnë shtypjen e fletëvotimeve më 16 shkurt.

Listat përfundimtare të kandidatëve do të publikohen më 3 mars. Fushata zgjedhore do të përfundojë nga 21 marsi deri në ditën e votimit.

Më 31 mars, votuesit do të zgjedhin kryetarët e bashkive, kryetarët e qarkut dhe zyrtarët lokalë në fshatrat dhe lagjet në gjithë Turqinë.

