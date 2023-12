Erdoğan: Sjellja e paligjshme e Izraelit vërteton shqetësimet tona

“Ne nuk do ta harrojmë këtë gjenocid dhe nuk do ta lëmë të harrohet. Herët a vonë, Izraeli do të duhet të përgjigjet për këtë”, thotë presidenti turk.

Sjellja e vazhdueshme e paligjshme e Izraelit në Gazën e Palestinës ka treguar edhe një herë se ne kishim të drejtë në shqetësimet tona, tha presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan, duke rikonfirmuar qëndrimin e tij se Izraeli është një “shtet terrorist”.

“Kishte një mundësi për paqen që për fat të keq u humb për shkak të qasjes pa kompromis të Izraelit,” u tha Erdoğan gazetarëve të shtunën ndërsa kthehej në Turqi pas samitit të klimës së OKB-së në Dubai, Emiratet e Bashkuara Arabe.

“Që nga fillimi, ne kemi theksuar gjithmonë se jemi në favor të një armëpushimi të përhershëm, në vend të një pauze humanitare,” tha Erdoğan, duke ripohuar se Turqia do të vazhdojë përpjekjet e saj të palodhura për paqe.

Vendet perëndimore që mbështesin Izraelin, veçanërisht Shtetet e Bashkuara dhe Mbretëria e Bashkuar, kanë sjellë vazhdimisht “kërcënimin e Hamasit” në plan të parë të diskutimeve dhe jo një zgjidhje me dy shtete, theksoi Erdoğan.

“Nëse vendosim zgjidhjen me dy shtete në qendër (të diskutimeve), çështjet në lidhje me Gazën dhe kërcënimet reciproke do të zhdukeshin”, shtoi ai.

“Përjashtimi i Hamasit, ose eliminimi i Hamasit, nuk është skenar realist”.

Izraeli të mbajë përgjegjësi për gjenocid

Në apelin kundër Izraelit në Gjykatën Penale Ndërkombëtare, Erdoğani tha se Turqia po e ndiqte nga afër rastin, duke thënë: “Ne duam që të gjithë liderët izraelitë që kishin gisht në këtë gjenocid të gjykohen dhe të ndëshkohen”.

“Ne nuk do ta harrojmë këtë gjenocid dhe nuk do ta lëmë të harrohet. Herët a vonë, Izraeli do të duhet të përgjigjet për këtë,” shtoi ai.

Duke vënë në dukje se do të ketë aktorë me ndikim që do të përpiqen ta parandalojnë këtë për shkak të sistemit të gabuar global, Erdoğani theksoi se masakra e Izraelit në Gaza ka lënë një njollë të errët në administratën e Netanyahut dhe vendet që mbështetën pa kushte mizoritë e tyre.

“Aktualisht, e vetmja gjë që Perëndimi nuk mund të mbrojë janë vrasjet e kryera nga kolonët (izraelitë)”, shtoi Erdoğan, duke sugjeruar se termi “kolon” duhet të zëvendësohet me “terrorist okupues”.

Presidenti nënvizoi gjithashtu se me Organizatën e Bashkëpunimit Islamik, vendet myslimane janë bashkuar në një mënyrë të paprecedentë për të marrë në dorë çështjet rajonale.

Në rastin e Gazës, organizata bashkoi anëtarët e saj rreth një politike të përbashkët dhe çoi në një ndryshim në diskurs në të cilin Gaza nuk do të diskutohet në një mjedis që përjashton një zgjidhje me dy shtete, tha Erdoğan.

“Si rezultat i presionit tonë të përbashkët, ne pamë se disa vende evropiane e kuptuan qëndrimin tonë dhe filluan të përqafojnë argumentet tona”, theksoi ai. /trt