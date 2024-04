Erdoğan: Të mbrosh Jerusalemin do të thotë të mbrosh njerëzimin, paqen

Duke qenë se të mbrosh Jerusalemin do të thotë të mbrosh njerëzimin, paqen dhe respektin për besimet e ndryshme, Turqia do ta vazhdojë këtë luftë me vendosmëri, u tha presidenti i Türkiyes një grupi, të përkushtuar për mbrojtjen e qytetit të shenjtë.

“Xhamia Al-Aksa e Jerusalemit po përballet gjithnjë e më shumë me ngacmime, me një identitet të një qyteti të lashtë, i cili po fshihet hap pas hapi nga Izraeli,” tha Recep Tayyip Erdoğan në një fjalim në Istanbul në Lidhjen e Parlamentarëve për Jerusalemin.

“Paraardhësit e mi i shërbyen Jerusalemit për 400 vjet; trashëgimia e tyre nuk mund të fshihet,” tha Erdoğan, duke iu referuar epokës osmane.

Ai shtoi se kushdo që kërkon “faraonët modernë nuk duhet të shikojë larg, thjesht shiko ata që kanë vrarë pa mëshirë 35,ë.000 palestinezë në 203 ditët e fundit”, duke iu referuar ofensivës disamujore të Izraelit në Rripin e Gazës.

“Netanyahu, si keqbërësi para tij, ka gdhendur emrin e tij në histori me turp, si kasapi i Gazës”, shtoi Erdoğan. Ndërsa palestinezët në Gaza kanë rezistuar për 203 ditë, pavarësisht nga të gjitha gjasat, “askush nuk mund të presë që ne të heshtim përballë gjenocidit”, deklaroi ai.

“Ne do të vazhdojmë t’i shohim vëllezërit tanë Hamas, të cilët mbrojnë atdheun e tyre kundër pushtuesve, si Rezistencë Kombëtare e Palestinës”, tha presidenti.

Erdoğan tha më tej se Turqia qëndron si i vetmi vend që zbaton kufizime të eksportit ndaj Izraelit në 54 grupe produktesh.

Ai shtoi se Turqia është gjithashtu në ballë të ndihmave për Gazën, pasi që nga 7 tetori, Ankaraja ka dërguar rreth 50.000 tonë ndihma humanitare në Rrip nëpërmjet 13 avionëve dhe nëntë anijeve.

Ai tha gjithashtu se “mbështetja e pakushtëzuar ushtarake dhe diplomatike e ShBA-së për Izraelin nuk kontribuon në një zgjidhje, por përkundrazi e përkeqëson problemin”.

“Ndërsa 35.000 njerëz u vranë pa mëshirë në Gaza, miratimi i një pakete ndihme ushtarake prej 25 miliardë dollarësh për Izraelin nga Senati amerikan është treguesi më i qartë i kësaj”, shtoi Erdoğan, duke iu referuar një pakoje të re ndihme të miratuar javën e kaluar për Izraelin.

Kur bëhet fjalë për Izraelin, “vlerat e Perëndimit, duke përfshirë lirinë, demokracinë, sundimin e ligjit, lirinë e shprehjes, mendimit dhe shtypit janë harruar dhe janë lënë menjëherë në sirtar,” tha ai.

Presidenti turk gjithashtu përshëndeti ligën parlamentare të Jerusalemit si një zë dhe frymë globale e çështjes palestineze.