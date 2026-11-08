Erdogan: Turqia mbështet përpjekjet e Azerbajxhanit për paqe të qëndrueshme në Kaukazin e Jugut

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, ka riafirmuar mbështetjen e vendit të tij për përpjekjet e Azerbajxhanit për vendosjen e një paqeje të qëndrueshme në Kaukazin e Jugut, duke deklaruar se çlirimi i Karabakut kishte hapur rrugën drejt një epoke të re në rajon, raporton Anadolu.
“Ashtu siç e kemi mbështetur luftën e drejtë të Azerbajxhanit, ne mbështesim gjithashtu përpjekjet e tij të sinqerta për vendosjen e një paqeje të qëndrueshme në rajonin tonë”, tha Erdogan në një konferencë të përbashkët për media në Shusha me presidentin azerbajxhanas, Ilham Aliyev, me rastin e gjashtëvjetorit të çlirimit të Karabakut.
Erdogan tha se çlirimi i territoreve të Azerbajxhanit nga pushtimi gjatë Luftës së Dytë të Karabakut, e cila zgjati 44 ditë në vitin 2020, kishte shënuar fillimin e një epoke të re në Kaukazin e Jugut.
Ai gjithashtu vlerësoi përpjekjet e vazhdueshme të Azerbajxhanit për rindërtimin e territoreve.
“E vlerësojmë shumë përpjekjen e Azerbajxhanit për rindërtimin e Karabakut dhe rikthimin e gjallërisë së dikurshme të rajonit”, tha ai.
Duke theksuar lidhjet e thella mes dy vendeve, Erdogan tha se marrëdhëniet mes Turqisë dhe Azerbajxhanit kanë arritur nivelin e tyre aktual të avancuar pasi kanë kaluar nëpër sprova të ndryshme të historisë.
Ai theksoi se lidhja mes dy kombeve, e rrënjosur në historinë e tyre të përbashkët dhe në parimin “një komb, dy shtete”, do të vazhdojë të udhëheqë të ardhmen e tyre të përbashkët.
Erdogan gjithashtu theksoi rëndësinë e Deklaratës së Shushës, të nënshkruar më 15 qershor të vitit 2021, e cila i ngriti marrëdhëniet dypalëshe në nivelin e aleancës.
“Ata që synojnë të dobësojnë vëllazërinë tonë, të përforcuar nga aleanca që krijuam me deklaratën e nënshkruar në Shusha më 15 qershor 2021, nuk do t’i arrijnë kurrë qëllimet e tyre, as tani dhe as në të ardhmen, ashtu siç kanë dështuar edhe në të kaluarën”, tha ai.
Uniteti mes Azerbajxhanit dhe Turqisë, “i përjetshëm dhe i palëkundur”
Nga ana e tij, Aliyev shprehu mirënjohje për mbështetjen e Turqisë gjatë Luftës së Dytë të Karabakut, e cila zgjati 44 ditë, duke theksuar se Azerbajxhani nuk do ta harrojë kurrë solidaritetin e treguar nga Erdogan dhe populli turk.
“Gjatë 44 ditëve të Luftës së Dytë të Karabakut, ju (president Erdogan) dhe populli vëllazëror turk qëndruat pranë nesh. Kjo nuk do të harrohet kurrë”, tha Aliyev.
Ai e përshkroi unitetin mes Azerbajxhanit dhe Turqisë si “të përjetshëm dhe të palëkundur”, duke theksuar se përpjekjet për të minuar marrëdhëniet e tyre të ngushta do të dështojnë.
“Uniteti dhe vëllazëria jonë me Turqinë janë të palëkundura. Ata që synojnë të krijojnë përçarje mes nesh nuk do t’ia dalin kurrë”, tha ai.