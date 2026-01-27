Erdogan: Turqia qëndron pranë Nigerisë në luftën kundër terrorizmit

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, tha se Turqia qëndron pranë Nigerisë në luftën e saj kundër terrorizmit, duke shprehur gatishmërinë e Ankarasë për të thelluar bashkëpunimin në fushat e trajnimit ushtarak dhe inteligjencës, raporton Anadolu.
Duke folur në një konferencë të përbashkët për media me Presidentin e Nigerisë, Bola Ahmed Tinubu, gjatë vizitës zyrtare në kryeqytetin Ankara, Erdogan tha se ata shqyrtuan “mundësitë për bashkëpunim më të ngushtë” në sektorin e mbrojtjes.
“Jemi të gatshëm të ndajmë përvojën e rëndësishme të Turqisë në luftën kundër terrorizmit”, tha ai, duke vënë në dukje se grupet terroriste, veçanërisht në rajonin Sahel të Afrikës, përbëjnë një kërcënim për stabilitetin e kontinentit.
Erdogan tha se të dy vendet konfirmuan objektivin për të arritur një volum tregtar prej 5 miliardë dollarësh, duke shqyrtuar hapa të rinj për të forcuar lidhjet ekonomike dypalëshe.
“Turqia mbështet investimet në Nigeri dhe mirëpret bashkëpunimin midis Korporatës Turke të Naftës, BOTAS (kompani turke) dhe firmave energjetike nigeriane”, shtoi ai, duke treguar potencialin e vendit afrikan si prodhuesi më i madh i naftës dhe gazit në kontinent.
Presidenti turk gjithashtu theksoi rëndësinë e arsimit në marrëdhëniet dypalëshe.
“Jemi të kënaqur që presim shumë studentë nigerianë në Turqi”, tha Erdogan, duke shtuar se një marrëveshje e re e nënshkruar do të forcojë më tej bashkëpunimin arsimor.
Ai gjithashtu mirëpriti takimet e delegacionit nigerian me kompanitë kryesore të mbrojtjes në Turqi gjatë vizitës.