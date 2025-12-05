Ericsson blen një pjesë të aksioneve në një firmë amerikane softuerësh

Kompania suedeze e telekomunikacionit, Ericsson, do të bashkëpunojë me LotusFlare, një kompani amerikane e zhvillimit të softuerit që shërben industrinë e telekomit dhe bizneset.
Si pjesë e marrëveshjes, Ericsson bleu një pjesë të LotusFlare, por detajet financiare nuk u zbuluan.
LotusFlare ka selinë në Santa Clara, Kaliforni dhe punëson qindra veta në mbarë botën.
Sam Gadodia, CEO dhe bashkëthemelues i LotusFlare, tha se investimi i Ericsson është një vlerësim i fuqishëm i inovacionit dhe ndikimit në treg të kompanisë së tij.
Ai shtoi se partneriteti do të hapë mundësi të reja tregu dhe do të përshpejtojë zhvillimin e kapaciteteve për monetizimin e aseteve të rrjetit për ofruesit e shërbimeve të komunikimit globalisht.
Në përgjithësi, kjo marrëveshje fortëson lidhjet ndërkombëtare midis kompanive të teknologjisë dhe telekomunikacionit.