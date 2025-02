Është mirë ta dini, sa kilometra mund të përshkojë vetura “në rezervë”?

Ka nga ata që pëlqejnë të rrezikojnë, duke vozitur deri në momentin e fundit kur ndizet drita, ndaj mbushin vetëm një sasi të caktuar karburanti.

Nëse drita e verdhë në instrument tabelë ndizet, duke sinjalizuar se automjeti është në rezervë, disa shoferë kaplohen nga paniku, ndërsa të tjerë do të përdorin me mjeshtëri pikat e fundit të karburantit nga rezervuari.

Megjithatë, kjo nuk rekomandohet, sepse ngasja e shpeshtë në minimum mund të çojë në dëmtim të pompës së karburantit (e cila më pas nuk lubrifikohet siç duhet), si dhe në probleme me filtrin e karburantit, i cili mund të futet në papastërti të vogla ose sedimente nga fundi i rezervuarit.

Megjithatë, ka nga ata që ende u pëlqen të rrezikojnë, duke vozitur deri në momentin e fundit kur ndizet drita, kështu që mbushin vetëm një sasi të caktuar karburanti. Realiteti është se shumë shoferë, për shkak të situatës ekonomike, prej kohësh nuk e kanë mbushur rezervuarin deri në majë.

Ka shumë matje dhe kërkime, por informacioni kryesor është se sa karburant konsumon mesatarisht vetura juaj. Supozohet se zakonisht mbeten rreth 5 litra karburant “në rezervë”, por ju mund të llogarisni sasinë e saktë në një mënyrë të thjeshtë.

Kur të ndizet drita, drejtohuni në pikën e karburantit dhe mbushni rezervuarin deri në majë. Zbrisni sasinë e karburantit të shtuar nga kapaciteti i përgjithshëm i rezervuarit (p.sh. nëse rezervuari ka një kapacitet prej 55 litrash dhe keni arritur të merrni 49 litra, ju mbeten edhe 6 litra kur ndizet drita).

Shikoni konsumin mesatar të automjetit tuaj dhe krahasoni atë me sasinë e karburantit të mbetur në rezervuar.

Me disa vetura mund të shkoni më shumë se 70 kilometra në rezervë, ndërsa me të tjera do të jetë më pak se 40 kilometra.

Gjithçka varet nga stili juaj i drejtimit, nëse vozitni në qytet, në autostradë (ku konsumi është më i lartë) ose në rrugë me shpejtësi të kufizuar 80 km/h, ku ngasja është më ekonomike.

Megjithatë, për qetësinë dhe sigurinë tuaj, është gjithmonë mirë të dini se sa karburant ka mbetur në rezervuar pasi të ndizet drita e verdhë.