Ethet e derrave pushtojnë Serbinë, shpallet gjendja e emergjencës, 28 mijë të therur

Një epidemi e vërtetë dhe e rrezikshme ka pushtuar Serbinë. Bëhet fjalë për virusin e etheve afrikane të derrit. Deri më tani ky infeksion është përhapur në 7 qarqe dhe 52 vendbanime të Serbisë.
Autoritetet kanë shpallur gjendjen e jashtëzakonshme në zonat e prekura, me një prej tyre shumë afër kufirit me Kroacinë.
Sipas raportimeve të mediave në Beograd, deri më tani kanë ngordhur ose janë therrur më shumë se 28 mijë derra.
Ministria e bujqësisë paralajmëroi se vrasja në mënyra dhe ambiente të papërshtatshme të kafshëve përbën kërcënim serioz për njerëzit. Virusi i etheve afrikane të derrit u shfaq në europë në vitin 2007.
Sipas ekspertëve, kjo nuk është një sëmundje me rrezikshmëri të lartë për njerëzit, por në rastin e derrave, sjell eleminimin e tyre në thuajse 100% të rasteve.