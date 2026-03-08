Ballina Artikuj Etika e agjërimit

Etika e agjërimit

Në lidhje me agjërimin ka disa rregullat dhe sjellje etike, o bijtë dhe bijat e mia, të cilat e shtojnë shpërblimin e muslimanit dhe fitojnë kënaqësinë e Allahut të Madhëruar. Nga etikat e agjëruesit:

1 – Muslimani duhet të qëndrojë larg sharjeve, fyerjeve dhe gënjeshtrave.

2 – Ngrënia e syfyrit mund të kryhet në çdo kohë pas namazit të akshamit deri në kohën e imsakut, sa më shumë ta shtysh atë, pra pak para imsakut aq më mirë është.

3 – Muslimani e çel iftarin me hurma arabe, me ujë, ose diçka të ëmbël.

4 – Iftari duhet të çelet menjëherë sa të hyjë koha.

5 – Lutja bëhet në prag të iftarit, por edhe gjatë ditës së agjërimit.

6 – Falja rregullisht e namazeve farz në xhami si dhe namazit të teravive.

Si do të veproje nëse:

1 – Një nga shokët e tu të fyen, ndërkohë që ti je agjërueshëm?

2 – Je agjërueshëm dhe në tavolinë shikon lloj lloj ëmbëlirash dhe frutash që të pëlqejnë?

3 – Mëson se një nga shokët e tu nuk ha syfyr?

4 – Një shok i joti kur e çel iftarin në kohën e jacisë dhe jo akshamit?

