Etiopia akuzon Eritrenë për shkelje kufitare dhe mbështetje të grupeve të armatosura

Etiopia ka akuzuar Eritrenë për pushtim të territorit të saj dhe për mbështetje të grupeve të armatosura, duke i cilësuar këto veprime si shkelje të sovranitetit dhe përshkallëzim të rrezikshëm të tensioneve përgjatë kufirit të përbashkët.
Në një letër të lëshuar të dielën nga Ministria e Jashtme e Etiopisë, ministri Gedion Timothewos i është drejtuar homologut të tij eritrean, Osman Saleh Mohammed, duke deklaruar se forcat eritreane ndodhen brenda territorit etiopian prej një “periudhe të konsiderueshme” dhe se Asmara ka ofruar mbështetje materiale të drejtpërdrejtë për grupe të armatosura që veprojnë në Etiopi.
Sipas Addis Abebës, zhvillimet e fundit, përfshirë lëvizje të reja trupash dhe aktivitete të përbashkëta ushtarake me grupe rebele pranë zonave kufitare, përbëjnë “akte agresioni të hapur”. Etiopia thekson se ka kërkuar vazhdimisht ndalimin e shkeljes së integritetit të saj territorial.
Në letër, Etiopia ka kërkuar zyrtarisht tërheqjen e menjëhershme të trupave eritreane nga territori i saj dhe ndalimin e çdo forme bashkëpunimi me grupe të armatosura, duke sinjalizuar njëkohësisht gatishmërinë për zgjidhje përmes dialogut dhe negociatave.