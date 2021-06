Sonte (e martë) do të zhvillohen dy takime shumë interesante në kuadër të 1/16 së “Euro 2020”.

Anglia do të përballet me Gjermaninë, derisa Suedia do takohet me Ukrainën, shkruan lajmi.net.

Ndeshja më interesante është mes Anglisë dhe Gjermanisë, dy Kombëtare që duan fitore për kalimin në raundin tjetër.

Takimi nis në ora 18:00 dhe zhvillohet në “Wembley”.

Kurse, Suedi – Ukrainë do nis më fillim nga ora 21:00.

Fituesit e takimeve të lartë përmendura do takohen në çerekfinale të “Euro 2020”.