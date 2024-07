Eurodeputetja e re polake akuza të rënda ndaj presidentës së KE-së Ursula von der Leyen

Eurodeputetja e Konfederatës nuk kurseu fjalët e hidhura ndaj kreut të Komisionit Evropian. – Zonja Ursula, ka ardhur koha që dikush t’ju tregojë drejtpërdrejt se çfarë mendojnë shumica dërrmuese e evropianëve për ju. Zgjedhja e juve si kryetare e Komisionit Evropian në mandatin e kaluar ishte një gabim i madh dhe disa njerëz ende janë të varur nga ai vendim, tha ajo.

Von der Leyen duhet të shkojë në burg

Më pas, eurodeputetja vazhdoi të kritikojë ashpër presidenten e Komisionit Evropian, e cila po kandidonte për një mandat të dytë. – Ju jeni fytyra e Marrëveshjes së Gjelbër Evropiane, e cila po shkatërron ekonominë dhe bujqësinë evropiane, e cila po e kthen Evropën në një muze ekonomik në ajër të hapur. Ju jeni fytyra e gjithë çmendurisë klimatike të BE-së, e cila na bën që ne, evropianët, të bëhemi gjithnjë e më të varfër, tha ajo.

Sipas Zajączkowska-Hernik, “Ursula von der Leyen është gjithashtu fytyra e paktit të migracionit”. – Po ju flas si një grua me një grua, si një nënë me një nënë: si nuk ju vjen turp të promovoni një pakt migrimi që bën që miliona gra dhe fëmijë të ndihen të kërcënuar në rrugët e qyteteve të tyre? – ajo pyeti.

Sipas politikanës së re të Konfederatës, kreu i KE-së “është përgjegjës për çdo përdhunim, për çdo sulm, për çdo tragjedi të shkaktuar nga fluksi i emigrantëve të paligjshëm, sepse është ajo që i fton këta njerëz në Evropë”. – Ju duhet të shkoni në burg për atë që po bëni, jo të jeni në Komisionin Evropian. Prania juaj si kryetare e Komisionit Evropian është një rënie e mëtejshme e Bashkimit Evropian, tha ajo ndër të tjera në fjalimin e saj.

Një moment më vonë, eurodeputetja grisi në mënyrë demonstrative copa letre me emrat e Marrëveshjes së Gjelbër dhe paktit të migracionit të shkruar mbi to. – Ne duam një Evropë të kombeve të lira dhe sovrane, jo ideologji të sëmurë të majtë. Dhe mbajini duart larg Polonisë dhe duhet të përkuleni para të gjithë ushtarëve që aktualisht po mbrojnë kufirin lindor të Evropës, përfundoi ajo.

This is wonderful. I’m not sure who Ewa Zajączkowska-Hernik is, but she just ripped Ursula von der Leyen to shreds.

“You should go to prison!”

Utterly magnificent. 👏👏👏pic.twitter.com/Y43eUQsfsY

— Lee Harris (@addicted2newz) July 18, 2024