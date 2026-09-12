Europa, panik energjitik përpara dimrit

Rezervat e gazit në nivelin më të ulët në 13 vjet, çmimet në rritje
Evropa po i afrohet sezonit të dimrit me rezervat më të ulëta të gazit natyror në 13 vjet, gjë që rrit rrezikun e rritjeve të reja të çmimeve të energjisë dhe presion shtesë mbi familjet dhe industrinë.
Objektet e magazinimit të gazit në të gjithë Bashkimin Evropian ishin rreth 63 përqind të mbushura në fund të gushtit, që është dukshëm më pak se zakonisht për këtë kohë të vitit.
Nivelet e ulëta të rezervave po shkaktojnë shqetësim në tregjet e energjisë, veçanërisht për shkak të pasigurisë mbi furnizimet globale të gazit natyror të lëngshëm (LNG), shkruan The Guardian.
Çmimet e gazit rriten përsëri
Çmimet e gazit natyror evropian janë rritur ndjeshëm. Çmimi referues ka tejkaluar 68 euro për megavat-orë, dhe tregtarët paralajmërojnë se në rast të ndërprerjeve të mëtejshme të furnizimit, ai mund të kalojë 100 euro.
Një skenar i tillë do të thoshte goditje të reja në faturat e energjisë, por edhe kosto më të larta për kompanitë që varen nga gazi natyror.
Situata ndërlikohet më tej nga fakti se dimri i kaluar ishte relativisht i ftohtë, ndërsa konsumi i gazit ishte më i lartë gjatë verës, ndër të tjera për shkak të përdorimit të tij për prodhimin e energjisë elektrike.
Një dimër i ftohtë mund ta përkeqësojë më tej situatën
Rreziku më i madh për tregun evropian do të ishte kombinimi i temperaturave të ulëta, prodhimit më të dobët të energjisë elektrike nga burimet e rinovueshme dhe vazhdimit të problemeve me importin e LNG-së.
Në rrethana të tilla, kërkesa për gaz mund të rritet ndjeshëm në një kohë kur rezervat janë tashmë nën nivelet normale.
Vendet evropiane do të duhet të blejnë gaz më intensivisht në tregun ndërkombëtar, gjë që do të rriste më tej presionin mbi çmimet.
Gjermania dhe Holanda, ndër vendet me rezerva më të vogla
Situata nuk është e njëjtë në të gjitha vendet evropiane.
Italia dhe Polonia aktualisht kanë sasi relativisht të mëdha gazi në rezerva, ndërsa Gjermania dhe Holanda po mbeten prapa niveleve të pritura për këtë kohë të vitit.
Ekziston një rrezik i veçantë për vendet me kapacitete më të vogla magazinimi dhe një shkallë më të lartë varësie nga importet.
Mbretëria e Bashkuar është ndër tregjet më të ekspozuara, pasi ka kapacitet të kufizuar magazinimi të gazit, ndërsa prodhimi vendas në Detin e Veriut vazhdon të bjerë.
Evropa nuk ka pse të mbetet pa gaz në fund të fundit
Ekspertët theksojnë se nivelet e ulëta të rezervave nuk do të thotë automatikisht se Evropa kërcënohet me mungesë. Problemi kryesor është marzhi i zvogëluar i sigurisë. Nëse dimri është më i ftohtë se mesatarja ose ka ndërprerje të reja në furnizimin global, vendet evropiane do të kenë më pak hapësirë për të reaguar.
Në një situatë të tillë, blerësit mund të detyrohen të paguajnë ndjeshëm më shumë për të siguruar vëllime shtesë.
Prandaj, vendet evropiane po përpiqen të përshpejtojnë mbushjen e rezervave para fillimit të dimrit. Megjithatë, shkalla në të cilën do të rriten rezervat do të varet nga furnizimi ndërkombëtar, kërkesa në Azi dhe zhvillimet në çmimet e LNG-së.
Tregu evropian i energjisë po hyn kështu në sezonin e ri të dimrit me një diferencë sigurie më të vogël nga sa do të dëshironin autoritetet dhe tregtarët. Moti i ftohtë ose ndërprerjet e reja të furnizimit mund të rihapin çështjen e çmimeve të larta të gazit dhe kostove të energjisë në të gjithë kontinentin. /tesheshi