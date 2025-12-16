Evropa krijon një komision ndërkombëtar për dëmet e luftës në Ukrainë

Udhëheqësit evropianë u mblodhën në Hagë të martën për të ngritur një Komision Ndërkombëtar për Kërkesa për të kompensuar Ukrainën për qindra miliarda dollarë dëme nga sulmet ruse dhe krimet e dyshuara të luftës, transmeton Anadolu.
Konferenca njëditore, e bashkëorganizuar nga Holanda dhe Këshilli i Evropës me 46 vende, mblodhi zyrtarë të lartë, përfshirë shefen e politikës së jashtme të BE-së, Kaja Kallas, dhe përkoi me përpjekjet diplomatike të vazhdueshme të udhëhequra nga SHBA-ja për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë.
Komisioni, i ngritur në kuadër të Këshillit të Evropës, do të shqyrtojë kërkesat për humbjet dhe lëndimet që vijnë nga konflikti i vazhdueshëm. Ai do të përcaktojë kompensimin për dëmet, duke përfshirë shkatërrimin e pronës, lëndimet personale dhe krimet si dhuna seksuale dhe deportimet e detyruara.
Kallas e quajti shkallën e shkatërrimit në Ukrainë “të paimagjinueshme” dhe theksoi se dëmtimi i pronës është vetëm një pjesë e vogël e vuajtjeve.
“Ne kemi miratuar zyrtarisht Konventën që themelon Komisionin e Kërkesave. Jam e kënaqur të njoftoj se Bashkimi Evropian do të ofrojë deri në 1 milion euro për të paguar punën përgatitore. Ndërkohë, ukrainasit mund të vazhdojnë të paraqesin kërkesa në regjistrin e dëmeve”, tha ajo.
“Rusia nuk është më pak përgjegjëse për dëmet në Ukrainë sesa Iraku ishte për dëmet në Kuvajt, por Rusia nuk do të paguajë kurrë vullnetarisht për dëmet që ka shkaktuar. Ne tashmë i shohim përpjekjet për të përjashtuar dëmshpërblimet dhe, në fakt, çdo formë llogaridhënieje nga marrëveshja e mundshme e paqes. Dhe kjo i vë një përgjegjësi të madhe bashkësisë ndërkombëtare”, shtoi ajo.
Kallas gjithashtu trajtoi sfidat e financimit, duke theksuar se midis 260 dhe 280 miliardë eurove të aseteve ruse janë të ngrira jashtë vendit dhe mund të formojnë bazën për kompensim.
Rreth 210 miliardë euro në asete ruse janë të ngrira në BE, dhe blloku propozon përdorimin e fondeve për të mbështetur Ukrainën. Megjithatë, shumica e aseteve të ngrira ruse mbahen nga banka belge Euroclear, dhe Belgjika ka ngritur vazhdimisht shqetësime në lidhje me planin.