Evropa nuk mund të lejojë që “t’i ikë nga duart” transformimi përmes IA, vlerëson kreu i OECD-së

Inteligjenca Artificiale (IA) ofron një mundësi të madhe për të rritur produktivitetin, pagat dhe standardet e jetesës, por vetëm nëse Evropa vepron shpejt për të mbështetur adoptimin e saj.
Kështu, siç raportojnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi, ka shkruar Sekretari i Përgjithshëm i OECD-së, Mathias Cormann.
Sipas tij, me IA-në, Evropa e ka brenda mundësive të saj shansin më të madh për produktivitet që bota ka parë që nga shpikja e kompjuterëve dhe internetit.
“Një pjesë e madhe e Evropës e humbi atë valë të mëparshme. Ajo nuk mund të lejojë ta humbasë edhe këtë. Është një mundësi për të dalë nga dekada të tëra rritjeje të ngadaltë dhe për të përballuar kostot e një shoqërie që po plaket”.
“Kjo do të ndodhë nëse merren vendimet e duhura, nëse merren shpejt dhe nëse menaxhohen rreziqet pa hequr dorë nga përfitimet. Kjo do të nënkuptonte paga më të larta, standarde më të mira jetese dhe të ardhura për të financuar shërbimet publike pa u mbështetur te taksat gjithnjë e më të larta apo te borxhi shtesë. Pyetja është nëse Evropa do ta shfrytëzojë vërtet këtë mundësi dhe nëse do ta bëjë këtë me shpejtësinë e duhur”, ka thënë ai.
Po sipas tij, për Evropën, IA-ja nuk është thjesht një çështje teknologjike. Është një çështje që lidhet me rritjen ekonomike, të ardhurat dhe buxhetin, si dhe gjithnjë e më shumë me konkurrueshmërinë dhe sigurinë.
Ai ka vënë në pah edhe faktin se Evropa po plaket gjithashtu dhe popullsia e saj në moshë pune po tkurret.
“Në të gjithë BE-në, sot ka rreth tre persona në moshë pune për çdo person mbi 65 vjeç; deri në vitin 2060, ky raport do të bjerë në më pak se dy persona. Pensionet, kujdesi shëndetësor dhe kujdesi afatgjatë do të kërkojnë shpenzime gjithnjë e më të larta çdo vit; mbrojtja dhe tranzicioni energjetik gjithashtu shtojnë barrën financiare. Analizat e OECD-së sugjerojnë se këto presione mund të rrisin shpenzimet publike me gati gjashtë pikë përqindjeje të PBB-së në shumë vende evropiane deri në vitin 2040”.
“Ato kosto nuk mund të mbulohen thjesht përmes taksave më të larta ose borxhit shtesë. Barrat tatimore në pjesën më të madhe të Evropës janë tashmë ndër më të lartat në botë, dhe kostot e borxhit dhe interesit po rriten”.
“Kjo lë një rrugë: rritje të qëndrueshme. Por me një popullsi në plakje, rritja nuk mund të vijë më, siç ka ndodhur në të kaluarën e afërt, nga gjithnjë e më shumë njerëz në punë. Ajo duhet të vijë nga secili prej nesh që prodhon më shumë, nga produktivitet më i lartë. Këtu është vendi ku IA ofron një mundësi të jashtëzakonshme”, vlerëson ndër tjerash Cormann.