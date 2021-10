Sipas EXIT POLL-it të prezantuara në Klan Kosova Mimoza Kusari-Lila është e para në Gjakovë me 41.70%, ndërsa Ardian Gjini i AAK-së me 39.10 përqind që do të shkojnë në balotazh.

E treta është LDK me 9.50% që pasohet nga PDK me 5.50 përqind dhe AKR e fundit me 1.70%.