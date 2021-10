LDK me Lutfi Hazirin do të shkojë në balotazh me Alban Hysenin të Vetëvendosjes, sipas EXIT POLL-it që është prezantuar në Klan Kosova.

LDK ka 43% dhe Vetëvendosje 40.30%.

PDK me Leonora Morina Bunjaku ka 9.90%, ndërsa AAK me Nazim Gagica ka 4.80%.