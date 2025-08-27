Familjet e pengjeve izraelite në Gaza bëjnë thirrje për protestë para rezidencës së Netanyahut

Familjet e izraelitëve të rrëmbyer në Gaza kanë thirrur një protestë para rezidencës së kryeministrit Benjamin Netanyahu në Jeruzalemin Perëndimor, për të kërkuar pranimin e një armëpushimi dhe kthimin e të afërmve të tyre, raporton Channel 12.
Në një deklaratë, ato thanë: “Me vullnetin e kryeministrit Netanyahu, pengjet do të kthehen dhe lufta do të përfundojë.”
“Populli tashmë e ka marrë vendimin me mbështetje të gjerë dhe në numra të paprecedentë. Tani përgjegjësia i kalon kryeministrit,” shtuan ato. /mesazhi