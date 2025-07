Familjet vizitojnë varret në Potoçari: Lot nënash dhe duar mbi mermerin e bardhë

Lot, lutje dhe duar mbi mermer të bardhë. Familjet e të vrarëve në gjenocidin e Srebrenicës po vizitojnë varret në në Potoçari, raporton Anadolu.

Nëna, baballarë, vëllezër, motra dhe të afërm kanë mbërritur për të vizituar varret e të dashurve të tyre dhe për të marrë pjesë në funeralin kolektiv që do të mbahet nesër.

Eshtrat e shtatë viktimave të gjenocidit të Srebrenicës, të kryer nga anëtarët e Ushtrisë së Republikës Sërpska dhe bashkëpunëtorët e tyre në korrik 1995, do të varrosen në funeralin kolektiv më 11 korrik në Qendrën Përkujtimore të Srebrenicës në Potoçari.

Mbetjet e viktimave që do të gjejnë vendin e tyre të fundit të prehjes këtë vit u gjetën në varre që u zbuluan vite më parë në Liplje, Baljkovicë, Suljiqi dhe Kameniçko Bërdo. Në shumicën e rasteve, këta janë trupa të paplotë.

– Këtë vit, do të varrosen dy 19-vjeçarë

Këtë vit, viktimat do të varrosen pranë të dashurve të tyre, kështu që babai do të gjejë paqe pranë të birit, vëllai do të varroset pranë vëllait të tij, djali do të ulet në tokë pranë eshtrave të babait të tij.

Viktimat më të reja që do të varrosen këtë vit janë dy të rinj që ishin vetëm 19 vjeç në kohën e vdekjes së tyre. Ata janë Senajid (Husejin) Avdiq dhe Hariz (Ramiz) Mujiq, të dy të vrarë në korrik të vitit 1995.

Eshtrat e Avdiqit u zhvarrosën në zonën e Suljiqit në tetor 2010 dhe u gjetën në sipërfaqen e këtij lokaliteti.

Mbetjet e Hariz Mujiqit u gjetën gjithashtu në sipërfaqe, të pavarrosura, gjatë një zhvarrimi të kryer në mars 2022 në Baljkovicë në Zvornik, 27 vjet pas vdekjes së tij.

Viktima më e vjetër që do të varroset është Fata Bektiq, e cila ishte 67 vjeç në kohën e vdekjes së saj. Ajo është gjithashtu e vetmja grua që do të gjejë vendin e saj të fundit të prehjes këtë vit në Potoçari.

Mbetjet e saj u gjetën 26 vjet pas vdekjes së saj, gjatë një zhvarrimi të kryer në qershor 2021 në Potoçari.

Në mesin e viktimave që do të varrosen këtë vit është edhe Hasib Omeroviq, i cili ishte 34 vjeç kur u vra. Eshtrat e tij u zhvarrosën në vitin 1998, por familja, për shkak të numrit të vogël të pjesëve skeletore të gjetura, nuk kishte gjetur forcën për të dhënë pëlqimin për varrimin e kësaj viktime.

Të premten do të varrosen edhe eshtrat e Sejdalija (Alija) Aliqit (1961), Rifet (Mustafa) Gabeljiqit (1964) dhe Amir (Ibrahim) Mujçiqit (1964).

Deri më tani, në Qendrën Memoriale Srebrenicë-Potoçari janë varrosur 6.765 viktima të gjenocidit, ndërsa 250 viktima janë varrosur në varreza lokale me kërkesë të anëtarëve të familjes.

Viktimat e gjenocidit janë gjetur në 150 lokacione të ndryshme, prej tyre, në 77 varre masive të zbuluara pas luftës. Viktima më e re e varrosur në Potoçari deri më tani ishte një vajzë e porsalindur, Fatima Muhiq, dhe më e madhja ishte gjyshja Shaha Izmirliq, e lindur në vitin 1901.

Ende vazhdojnë kërkimet për më shumë se një mijë viktima të gjenocidit në Srebrenicë.

– Vendime

Në vitin 2007, Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë në Hagë solli ​​një vendim ku thuhej se Ushtria e Republikës Sërpska (VRS) kreu gjenocid në korrik 1995 në Srebrenicë, e cila atëherë ishte zonë e mbrojtur nga OKB-ja.

Tribunali i Hagës, Gjykata e Bosnjë dhe Hercegovinës dhe gjyqësori në Serbi dhe Kroaci deri më tani kanë dënuar gjithsej 54 persona me 781 vjet burgim dhe pesë burgime të përjetshme për gjenocid dhe krime lufte. Ndër të tjerë, presidenti i kohës së luftës i Republikës Sërpska dhe komandanti i ushtrisë së atij entiteti, Radovan Karaxhiq dhe Ratko Mlladiq, u dënuan me burgim të përjetshëm.