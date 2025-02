Farmacisti tregon se ky ushqim ekzotik mund të ndihmojë në uljen e kolesterolit

Kolesteroli është një substancë yndyrore e pranishme në gjak që luan një rol kyç në shumë funksione të trupit. Megjithatë, kur nivelet e tij janë shumë të larta, mund të bëhet i rrezikshëm dhe të shkaktojë probleme serioze shëndetësore. Por një ushqim ekzotik mund të ndihmojë në luftimin e kolesterolit të lartë.

Kolesteroli prodhohet natyrshëm në trup, por nivelet e ngritura mund të bllokojnë enët e gjakut dhe ta bëjnë të vështirë rrjedhjen e gjakut. Kjo rrit rrezikun e kushteve serioze si sulmet në zemër dhe në tru.

Megjithëse gjenetika mund të luajë një rol në nivelet e larta të kolesterolit, dieta e dobët, mungesa e aktivitetit fizik, pirja e duhanit dhe konsumimi i alkoolit gjithashtu rrisin ndjeshëm rrezikun e kolesterolit të lartë.

Për fat të mirë, në shumë raste, ndryshimet në stilin e jetës, të tilla si një dietë më e shëndetshme dhe stërvitje e rregullt, mund të ndihmojnë në uljen e tij.

Mjekët rekomandojnë reduktimin e marrjes së ushqimeve me yndyrë, veçanërisht ato të pasura me yndyrna të ngopura si mishi i përpunuar, gjalpi, djathi dhe ëmbëlsirat, si dhe rritja e konsumit të frutave dhe perimeve.

Sipas farmacistit Abbas Kanani, bamjet mund të luajnë një rol të rëndësishëm në uljen e kolesterolit. Edhe pse botanikisht një frut, ai përdoret shpesh si perime në gatim, veçanërisht në supa dhe zierje.

Bamja përmban një substancë të ngjashme me xhel të quajtur mucilage, e cila lidhet me kolesterolin gjatë tretjes dhe e ndihmon atë të ekskretohet nga trupi”, shpjegon Kanan, shkruan Index.hr.

Një studim i vitit 2014 i botuar në Journal of Nutritional Biochemistry zbuloi se minjtë obezë të ushqyer me pluhur bamje kishin nivele më të ulëta të kolesterolit dhe sheqerit në gjak. Rezultatet e studimit sugjerojnë se bamjet mund të shërbejnë si një terapi ushqyese për uljen e niveleve të larta të sheqerit në gjak (hiperglicemia) dhe triglicerideve (hipertrigliceridemia).

Përfitimet shtesë shëndetësore të bamjeve

Përveçse ndihmon në uljen e kolesterolit, bamjet janë të pasura me vitamina A dhe C dhe antioksidantë që reduktojnë rrezikun e sëmundjeve serioze shëndetësore si diabeti, goditjet në tru dhe sëmundjet e zemrës. Por Kanani paralajmëron se personat me diabet duhet të jenë të kujdesshëm kur shtojnë sasi të mëdha bamje në dietën e tyre, sepse mund të ndërhyjë në efektet e metforminës, një ilaç që përdoret shpesh për trajtimin e diabetit të tipit 2.