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Fati i errët i këtij gazetari amerikan në Sirinë e Assad-it

Austin Tice

Çfarë i ndodhi Austin Tice dhe ku gjendet ai tani?

Rrëmbimi i gazetarit amerikan Austin Tice, i cili u zhduk në Siri në vitin 2012, ishte një operacion i paraplanifikuar nga regjimi sirian i Bashar al-Assad, ka zbuluar një hetim i BBC-së.

Tice, një ish-kapiten i Marinës Amerikane dhe student i drejtësisë në Universitetin Georgetown, po raportonte për luftën në Siri kur u zhduk pranë Damaskut.

Për vite me radhë, besohej se ai kishte hasur rastësisht në një pikë kontrolli, por prova të reja sugjerojnë se rrëmbimi i tij ishte planifikuar për më shumë se një muaj.

BBC foli me disa njerëz të lidhur me regjimin e atëhershëm dhe shqyrtoi dokumente sekrete të inteligjencës.

Një ish-anëtar i Forcave të Mbrojtjes Kombëtare, i njohur si Abu Ali, pretendon se operacioni u miratua nga presidenti i atëhershëm Assad.

Sipas dëshmisë së tij, shoferi i Tice, të cilit gazetari i besonte, bashkëpunoi me regjimin dhe dha informacion në lidhje me lëvizjet e tij.

Pas disa javësh mbikëqyrjeje, shoferi e çoi Tice në një strukturë nën kontrollin e regjimit, ku u rrëmbye nga anëtarët e milicisë.

BBC gjithashtu e identifikoi shoferin si Hamid Abu Obeid. Familja e tij pretendon se atij iu premtua shtetësia, një pasaportë, një shtëpi dhe armë në këmbim të dorëzimit të Tice, por në fund ai mori vetëm një armë.

Fati i Austin Tice mbetet i panjohur. Mijëra njerëz u liruan nga burgu pas rënies së regjimit të Assad-it, por Tice nuk është gjetur.

Një ish-komandant sirian më parë pretendoi se gazetari u ekzekutua, por nuk janë gjetur mbetje për të mbështetur këtë pretendim.

Autoritetet amerikane janë përpjekur prej vitesh të përcaktojnë se çfarë i ndodhi Tice, zhdukja e të cilit mbetet një nga rastet më famëkeqe të një gazetari të huaj të zhdukur në Siri. /tesheshi

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