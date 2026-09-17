Fati i errët i këtij gazetari amerikan në Sirinë e Assad-it

Çfarë i ndodhi Austin Tice dhe ku gjendet ai tani?
Rrëmbimi i gazetarit amerikan Austin Tice, i cili u zhduk në Siri në vitin 2012, ishte një operacion i paraplanifikuar nga regjimi sirian i Bashar al-Assad, ka zbuluar një hetim i BBC-së.
Tice, një ish-kapiten i Marinës Amerikane dhe student i drejtësisë në Universitetin Georgetown, po raportonte për luftën në Siri kur u zhduk pranë Damaskut.
Për vite me radhë, besohej se ai kishte hasur rastësisht në një pikë kontrolli, por prova të reja sugjerojnë se rrëmbimi i tij ishte planifikuar për më shumë se një muaj.
BBC foli me disa njerëz të lidhur me regjimin e atëhershëm dhe shqyrtoi dokumente sekrete të inteligjencës.
Një ish-anëtar i Forcave të Mbrojtjes Kombëtare, i njohur si Abu Ali, pretendon se operacioni u miratua nga presidenti i atëhershëm Assad.
Sipas dëshmisë së tij, shoferi i Tice, të cilit gazetari i besonte, bashkëpunoi me regjimin dhe dha informacion në lidhje me lëvizjet e tij.
Pas disa javësh mbikëqyrjeje, shoferi e çoi Tice në një strukturë nën kontrollin e regjimit, ku u rrëmbye nga anëtarët e milicisë.
BBC gjithashtu e identifikoi shoferin si Hamid Abu Obeid. Familja e tij pretendon se atij iu premtua shtetësia, një pasaportë, një shtëpi dhe armë në këmbim të dorëzimit të Tice, por në fund ai mori vetëm një armë.
Fati i Austin Tice mbetet i panjohur. Mijëra njerëz u liruan nga burgu pas rënies së regjimit të Assad-it, por Tice nuk është gjetur.
Një ish-komandant sirian më parë pretendoi se gazetari u ekzekutua, por nuk janë gjetur mbetje për të mbështetur këtë pretendim.
Autoritetet amerikane janë përpjekur prej vitesh të përcaktojnë se çfarë i ndodhi Tice, zhdukja e të cilit mbetet një nga rastet më famëkeqe të një gazetari të huaj të zhdukur në Siri. /tesheshi