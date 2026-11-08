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Turqia dënon sulmin vdekjeprurës terrorist në Poloni

Turqia ka shprehur keqardhje për sulmin vdekjeprurës terrorist që ndodhi një ditë më parë në Krakov të Polonisë, transmeton Anadolu.

“Jemi thellësisht të pikëlluar për humbjen e jetëve në sulmin terrorist të kryer dje në Krakov të Polonisë”, u shpreh Ministria e Punëve të Jashtme e Turqisë.

Ministria turke shprehu ngushëllime për familjet e personave të vrarë dhe për popullin e Polonisë, si dhe u uroi shërim të shpejtë të plagosurve.

Të paktën gjashtë persona u vranë, përfshirë një shtetas të huaj, ndërsa 16 të tjerë u plagosën, mes tyre pesë shtetas të huaj, dy policë dhe vetë i dyshuari, në një sulm me armë zjarri në qendër të Krakovit, qytetit të dytë më të madh të Polonisë.

Sipas ministrit të Punëve të Brendshme, Marcin Kierwinski, të dhënat fillestare sugjeronin se i dyshuari ishte ndikuar nga ideologjitë e ekstremit të djathtë.

Kierwinski në një konferencë për media tha se policia hapi zjarr ndaj të dyshuarit tre minuta pasi mori raportimin e parë për sulmin.

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