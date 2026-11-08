Troket fundi i Netanyahut

Presidenti izraelit emëron Gadi Eisenkot si kryeministrin e ri të Izraelit
Presidenti izraelit të shtunën, më 7 nëntor, zgjodhi Gadi Eisenkot, rivalin kryesor të kryeministrit Benjamin Netanyahu, si kryeministër të emëruar, raportuan mediat izraelite, pas një bllokimi në zgjedhje që nuk la asnjërën palë me një rrugë të qartë drejt pushtetit.
Netanyahu, udhëheqësi më jetëgjatë i Izraelit, po përpiqet të qëndrojë në detyrë pasi koalicioni i tij fetar-nacionalist humbi shumicën në zgjedhjet e 27 tetorit, megjithëse mbetet blloku më i madh në parlament.
Blloku anti-Netanyahu, i udhëhequr nga ish-shefi i ushtrisë Eisenkot, ka refuzuar të bashkojë forcat me partitë arabe që mund të kishin siguruar një shumicë.
Megjithatë, udhëheqësit arabë, të indinjuar nga politikat e Netanyahut dhe aleatëve të tij të ekstremit të djathtë, e emëruan Eisenkot gjithsesi gjatë bisedimeve maratonë me Presidentin Isaac Herzog.
Presidenti Isaac Herzog e informoi kreun e partisë Yashar, pra Eisenkot, “për qëllimin e tij për t’i besuar atij mandatin për të formuar një qeveri”, tha zyra e Herzog.
Emërimi zyrtar do të bëhet të dielën në një ceremoni zyrtare në rezidencën presidenciale në Jerusalem, raporton The Guardian. /tesheshi