Shkrimi që shtjellon hapur synimet e sionistëve në Shqipëri…

Keqpërdorim i fakteve historike për politika ndjellakeqe
Sot ekzistojnë shumë fakte dhe indicie mbi planin ogurzi të regjimit sionist të Izraelit për ta shndërruar Shqipërinë në një enklavë apo në një avantpost të sajen në zemër të Evropës.
Por një shkrim i botuar së fundmi në Times of Israel nga i riu shqiptar Ruel Domi, shpërfaq hapur arsyet pse Shqipëria duhet të bëhet një “Izrael i dytë” në Ballkan. Dhe ai e bën këtë duke abuzuar me faktet dhe të vërtetat historike.
Në shkrimin e tij, Domi pretendon se Shqipëria duhet të ndjekë modelin izraelit në teknologji, mbrojtje ushtarake dhe aleancë të ngushtë me Uashingtonin.
Autori kërkon që vendi ynë të shërbejë si një mburojë diplomatike për Tel Avivin brenda Bashkimit Evropian për të zbutur izolimin e tij ndërkombëtar.
Për më tepër, ai propozon thellimin e bashkëpunimit ushtarak, të inteligjencës dhe sigurisë kibernetike, duke synuar integrimin e interesave izraelite në rajon.
Domi e keqpërdor mbrojtjen e hebrenjve gjatë Holokaustit dhe njohjen e Kosovës për të ndërtuar një narrativë detyrimi politik. Së fundmi, ai i paraqet investimet dhe teknologjinë izraelite si çelësin e zhvillimit ekonomik për Shqipërinë dhe Kosovën.
Kjo përpjekje direkte për izraelizimin e Shqipërisë mbështetet mbi manipulime flagrante që duhen hedhur poshtë me forcë.
Së pari, krahasimi që autori i bën historisë së shqiptarëve me atë të Izraelit është një falsifikim i hapur. Shqiptarët ishin një popull autokton që pësoi copëtim territorial nga fuqitë fqinje, ndërsa projekti izraelit lindi dhe u zhvillua mbi kurrizin e popullit palestinez, i cili u dëbua nga tokat e veta shekullore dhe vazhdon të vuajë nën një regjim apartheidi.
Së dyti, ftesa për ta kthyer Shqipërinë në zëdhënëse të Tel Avivit është një thirrje për vetëvrasje diplomatike. Sot, për shkak të barbarisë dhe krimeve të paprecedenta në Gaza, Izraeli është kthyer në shtetin më të urryer dhe më të përbuzur jo vetëm në Lindjen e Mesme, por në mbarë opinionin publik botëror.
Të rreshtosh Shqipërinë krah një regjimi të akuzuar ndërkombëtarisht për gjenocid do të thotë ta nxjerrësh popullin tonë jashtë çdo kuadri moral dhe të së drejtës ndërkombëtare.
Së treti, keqpërdorimi i “Besës” shqiptare për qëllime politike ditore është një fyerje për memorien tonë kombëtare.
Shpëtimi i hebrenjve gjatë Luftës së Dytë Botërore, ishte një akt i pastër humanizmi kundër fashizmit dhe nazizmit, e jo një çek i bardhë për të justifikuar sot dhunën dhe spastrimin etnik që ushtron shteti i Izraelit.
Shkrimin e plotë e gjeni këtu:
https://blogs.timesofisrael.com/how-albania-can-become-the-israel-of-the-balkans/ \tesheshi.com\