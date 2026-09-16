Fëmija ka temperaturë, por asnjë simptomë tjetër? Kontrolloni edhe urinën

Te foshnjat, një infeksion urinar mund të shfaqet vetëm me ethe – zbulimi i hershëm mbron veshkat
Temperatura e lartë pa kollë, rrjedhje hundësh apo simptoma të tjera të dukshme te foshnjat dhe fëmijët e vegjël mund të jetë edhe shenja e parë e një infeksioni të traktit urinar. Për këtë arsye, kur shkaku i temperaturës nuk është i qartë, mjeku mund të rekomandojë analizën e urinës.
Infeksionet urinare te foshnjat shpesh nuk japin simptomat tipike që shihen te fëmijët më të mëdhenj. Mund të shfaqen vetëm temperaturë, nervozizëm, ushqyerje e dobët, të vjella ose shtim i pamjaftueshëm në peshë.
Analiza e urinës mund të tregojë shenja të infeksionit, ndërsa urinokultura ndihmon në konfirmimin e tij dhe në identifikimin e bakterit përgjegjës. Kur është e mundur, mostra duhet të merret para fillimit të antibiotikut.
Diagnostikimi dhe trajtimi në kohë janë veçanërisht të rëndësishëm kur infeksioni përfshin veshkat, pasi infeksionet e rënda ose të përsëritura mund të dëmtojnë indin e tyre.
Pse janë kaq të rëndësishme veshkat?
Veshkat filtrojnë gjakun, largojnë produktet e panevojshme të metabolizmit, rregullojnë ekuilibrin e ujit dhe elektroliteve dhe marrin pjesë në kontrollin e tensionit arterial. Ato janë gjithashtu të rëndësishme për shëndetin e kockave dhe prodhimin normal të qelizave të kuqe të gjakut.
Edhe pse sëmundjet kronike të veshkave janë më të rralla te fëmijët, disa probleme që shfaqen në moshën e rritur mund të kenë filluar shumë më herët. Në mesin e tyre janë anomalitë e lindura të veshkave dhe traktit urinar, infeksionet e përsëritura dhe çrregullimet e urinimit.
Shenjat që prindërit nuk duhet t’i shpërfillin
Te foshnjat dhe fëmijët e vegjël mund të shfaqen:
• temperaturë pa shkak të dukshëm
• mungesë oreksi
• nervozizëm
• të vjella ose diarre
• lodhje apo përgjumje e pazakontë
• shtim i dobët në peshë.
Te fëmijët më të mëdhenj simptomat mund të jenë më të qarta:
• dhimbje ose djegie gjatë urinimit
• urinim i shpeshtë ose urgjent
• dhimbje në pjesën e poshtme të barkut ose në shpinë
• urinë e turbullt ose me erë të fortë
• urinim gjatë natës te një fëmijë që më parë e kontrollonte fshikëzën.
Megjithatë, asnjë simptomë e vetme nuk mjafton për diagnozë. Temperatura mund të ketë shumë shkaqe dhe vendimi për analizën e urinës varet nga mosha, gjendja dhe simptomat e fëmijës.
Nëse fëmija është shumë i plogësht, nuk pi lëngje, urinon dukshëm më pak, vjell vazhdimisht ose gjendja e tij përkeqësohet shpejt, duhet kërkuar menjëherë ndihmë mjekësore.
Si të mbrohen veshkat e fëmijës
Disa zakone të thjeshta mund të ndihmojnë:
• të sigurohet hidratim i mjaftueshëm
• fëmija të mos e mbajë urinën për shumë gjatë
• të mbahet higjiena intime
• të trajtohet kapsllëku
• të kufizohet kripa dhe ushqimi shumë i përpunuar
• të nxitet aktiviteti fizik
• te temperatura pa shkak të qartë të merret në konsideratë analiza e urinës
• antibiotikët të përdoren vetëm sipas rekomandimit të mjekut.
Pas një infeksioni urinar, nevoja për ultrazë të veshkave dhe fshikëzës përcaktohet sipas moshës së fëmijës, përsëritjes së infeksioneve dhe ecurisë klinike. Ekografia nuk është e domosdoshme pas çdo infeksioni urinar.
Shëndeti i veshkave fillon para lindjes
Disa anomali të veshkave dhe traktit urinar mund të zbulohen që gjatë shtatzënisë përmes ultrazërit. Kur konstatohet një problem, ndjekja pas lindjes mundëson diagnostikimin dhe trajtimin e hershëm.
Prandaj, temperatura pa një shkak të qartë te një foshnjë ose fëmijë i vogël nuk duhet të konsiderohet automatikisht si virozë. Në raste të caktuara, një analizë e thjeshtë e urinës mund të ndihmojë në zbulimin e hershëm të infeksionit dhe në mbrojtjen e veshkave.