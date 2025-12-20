Fëmijë palestinez vuajnë nga kequshqyerja akute në Gaza

Arjwan Al-Dahini, një fëmijë palestinez, po trajtohet në Spitalin Nasser në Khan Younis, në jug të Rripit të Gazës, pasi mjekët konfirmuan se vuan nga kequshqyerja akute e rëndë.
Fotoja tregon Arjwanin duke qëndruar me nënën gjatë një ekzaminimi mjekësor më 16 dhjetor 2025, duke ilustruar situatën serioze humanitare dhe mungesën e ushqimeve të mjaftueshme për fëmijët në zonë.
Ka raste të shumta të kequshqyerjes akute në Gaza, veçanërisht te fëmijët nën 5 vjeç, gratë shtatzëna dhe të moshuarit. /mesazhi