Fëmijëri të ndërprera dhe një brez pa baballarë

Gaza përballet me krizën më të keqe të jetimëve në historinë moderne
Byroja Qendrore Palestineze e Statistikave ka publikuar shifra tronditëse për viktimat e agresionit të Izraelit në Gaza, veçanërisht fëmijët, duke zbuluar se ka më shumë se 39,000 jetimë dhe se gati 17,000 fëmijë palestinezë, përfshirë foshnja, janë vrarë.
Këta fëmijë jetojnë nën një presion të madh psikologjik dhe fizik, mes infrastrukturës së shkatërruar dhe pasigurisë, gjë që ua bën jetën e tyre të përditshme jashtëzakonisht të vështirë.
Një raport i transmetuar nga Al Jazeera – si pjesë e rubrikës “Zëra nga Gaza” – ndoqi historitë e fëmijëve që humbën prindërit e tyre në luftë. Nana, e cila kujdeset për nipërit e mbesat e saj, thotë se fëmijëve u mungon butësia amërore dhe atërore dhe kërkojnë çdo fytyrë që u kujton prindërit e tyre.
Një fëmijë tjetër foli për përgjegjësinë e kujdesit për katër vëllezër dhe kushërinj pas martirizimit të prindërve të tyre, duke e përshkruar jetën si “shumë të vështirë”, duke theksuar se butësia e një babai dhe një nëne është krejtësisht e ndryshme nga butësia e ofruar nga një gjysh dhe një gjyshe.
Në këtë kontekst, zëdhënësi rajonal i UNICEF-it, Salim Oweis, konfirmoi se shifrat zyrtare nuk pasqyrojnë shkëmbimin e plotë të tragjedisë, duke theksuar se shumë fëmijë kanë humbur prindërit e tyre në sulme të drejtpërdrejta në shtëpitë ose lagjet e tyre, ndërsa disa vuajnë nga aftësi të kufizuara të përhershme.
Oweis zbuloi se më shumë se tre mijë fëmijë kanë humbur të dy prindërit, shumë prej të cilëve kujdesen vetëm për vëllezërit e motrat e tyre, duke shtuar: “Ne po punojmë për të ribashkuar fëmijët me familjet e tyre të zgjeruara dhe për të ofruar mbështetje psikologjike dhe materiale, por nevoja është shumë më e madhe se kapaciteti ynë aktual.”
Nga ana tjetër, Adnan Abu Hasna, këshilltar për median i Agjencisë së Ndihmës dhe Punës së Kombeve të Bashkuara për Refugjatët Palestinezë (UNRWA), theksoi se 94% e shkollave në Rrip u shkatërruan plotësisht dhe se përpjekjet edukative kanë vazhduar pjesërisht në shkolla të përkohshme dhe tenda edukative që akomodojnë rreth 300,000 fëmijë, nga të cilët 70,000 ndjekin mësime të drejtpërdrejta.
Abu Hasna theksoi se jetimët kanë përparësinë më të lartë, sepse UNRWA u ofron atyre kujdes shëndetësor, fizik dhe psikologjik, por sfidat janë të mëdha, me mungesë shkollash, bankash shkollore, aksesorësh dhe rrobash, veçanërisht me ardhjen e dimrit dhe kushtet e vështira të motit.
Efektet e tmerrshme të luftës shfarosëse të Izraelit, e cila filloi në tetor 2023 dhe përfundoi dy vjet më vonë, janë ende të pranishme në jetën e qindra mijëra fëmijëve që kanë humbur gjymtyrët, shqisat ose të dashurit e tyre, duke u bërë viktima të përhershme të shfarosjes, rrethimit dhe privimit. /tesheshi