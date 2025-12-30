Fermerët polakë organizojnë protesta kundër marrëveshjes tregtare BE–Mercosur

Fermerët në të gjithë Poloninë organizuan protesta mbarëkombëtare të martën, me demonstrata të raportuara në më shumë se 160 vende, duke kundërshtuar marrëveshjen e planifikuar tregtare BE-Mercosur, raporton Anadolu
Ndërsa kundërshtimi ndaj marrëveshjes së planifikuar tregtare BE-Mercosur rritet, protestuesit argumentojnë se marrëveshja përbën një kërcënim serioz për bujqësinë polake, jetesën rurale dhe sigurinë ushqimore kombëtare.
Sipas organizatorëve, hapja e tregut të BE-së për produktet bujqësore nga Amerika e Jugut – shpesh të prodhuara sipas standardeve më të ulëta rregullatore dhe mjedisore – mund të dëmtojë rentabilitetin e bujqësisë vendase dhe të përshpejtojë rënien e fermave familjare.
Aksionet e organizuara nga Protesta Kombëtare e Fermerëve të Bazës u zhvilluan në autostrada, rrugë kombëtare dhe në kryqëzime kryesore të transportit. Ndërprerje të trafikut u raportuan kryesisht në kryeqytet, Varshavë dhe disa qytete të tjera. Demonstrata të tjera u raportuan në rajonet Lublin dhe Silesian.
Organizatorët theksuan se jo të gjitha protestat kanë përfshirë bllokime të plota rrugore. “Në shumë raste, fermerët thjesht do të rreshtohen përgjatë rrugëve kryesore në rajonin e tyre”, tha Krzysztof Olejnik i lëvizjes së protestës në një intervistë me RMF FM. Udhëheqësit e protestës publikuan gjithashtu një hartë të veçantë që detajon vendet e demonstratave, të cilat në disa raportime iu afruan gati 200 vendeve në të gjithë vendin.
Një nga ndërprerjet më të rëndësishme ndodhi në Rrugën Kombëtare 50 në qytetin Wiskitki, ku rreth 30 traktorë bllokuan njërën nga dy korsitë nga ora 10:30 e mëngjesit. Protesta shkaktoi vonesa pranë daljes në autostradën A2.
Në zemër të mosmarrëveshjes është marrëveshja tregtare BE-Mercosur, e cila do të jepte tarifa preferenciale për importet bujqësore si mishi i viçit, shpendët, produktet e qumështit, sheqeri dhe etanoli nga vendet e Mercosur – Brazili, Argjentina, Paraguai, Uruguai dhe Bolivia. Në këmbim, mallrat industriale evropiane do të fitonin akses më të gjerë në tregjet e Amerikës së Jugut.
Fermerët kanë frikë se marrëveshja, pasi të finalizohet do t’i ekspozojë ata ndaj konkurrencës së padrejtë dhe do të dobësojë prodhimin vendas të ushqimit. “Këto protesta bujqësore janë një rezultat i drejtpërdrejtë i mosveprimit, kaosit në vendimmarrje dhe mungesës së mbështetjes reale nga politikanët polakë”, tha Protesta Kombëtare e Fermerëve në Grassroots në mediat sociale të hënën, duke përmendur atë që e quajti mungesë dialogu dhe llogaridhënieje.
Marrëveshja fillimisht pritej të nënshkruhej në dhjetor 2025, por është shtyrë për në janar 2026. Kryeministri Donald Tusk ka thënë se Polonia mban një qëndrim negativ ndaj marrëveshjes, duke argumentuar se vonesa duhet t’i japë Komisionit Evropian kohë për të propozuar masa mbrojtëse shtesë për fermerët. Presidenti Karol Nawrocki më parë i ka kërkuar qeverisë të kërkojë partnerë koalicioni brenda BE-së për të formuar një pakicë bllokuese kundër marrëveshjes.
Kundërshtimi ndaj marrëveshjes nuk është kufizuar vetëm në Poloni. Në mesin e dhjetorit, fermerët nga disa vende evropiane, përfshirë Francën dhe Italinë, organizuan protesta në Bruksel, duke paralajmëruar se tarifat preferenciale për produktet bujqësore të Mercosur mund të dëmtojnë bujqësinë evropiane.
Organizatorët e protestës paralajmëruan se veprimet e së martës mund të mos jenë të fundit, duke sinjalizuar se mund të pasojnë demonstrata të mëtejshme nëse kërkesat e tyre nuk adresohen.