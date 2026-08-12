Ferrari e di si ta mbajë gjallë motorin e fuqishëm V12

Ferrari ka gjetur një mënyrë për të vazhduar përdorimin e motorit të saj legjendar V12, ndërsa industria e automobilave po kalon gjithnjë e më shumë drejt elektrifikimit. Zgjidhja kryesore për ruajtjen e këtij motori është përdorimi i karburanteve më të qëndrueshme dhe me emetime më të ulëta.
Prodhuesi italian nga Maranello synon ta mbajë në jetë motorin atmosferik V12 për aq kohë sa rregulloret ligjore ta lejojnë.
Ferrari ka bërë të ditur se zhvillimi i teknologjive të reja të karburanteve mund të krijojë mundësi që këta motorë të vazhdojnë të prodhohen edhe në të ardhmen.
Motori V12 është një nga simbolet më të mëdha të Ferrarit dhe ka qenë pjesë e historisë së markës për më shumë se 75 vjet. Ai njihet për fuqinë e lartë, funksionimin shumë të qetë, tingullin karakteristik dhe aftësinë për të arritur rrotullime të larta.
Modelet më të fundit të Ferrarit, përfshirë 12Cilindri, vazhdojnë të përdorin motorë V12 atmosferikë 6.5 litra, duke dëshmuar se kompania ende beson në këtë konfigurim tradicional për modelet e saj më ekskluzive.
Ndërsa shumë prodhues po heqin dorë nga motorët me djegie të brendshme për shkak të rregullave të emetimeve dhe kalimit te makinat elektrike, Ferrari po përpiqet të ruajë një pjesë të identitetit të saj historik përmes teknologjive të reja të karburanteve dhe përmirësimeve teknike.