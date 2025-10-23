Ferrari ka një pistë të re testimi, që do të thotë se do të jetë më e vështirë të spiunohen modelet e ardhshme

Ditët e testimit publik të modelit të ardhshëm të nxehtë të Ferrarit mund të kenë mbaruar.
Ferrari sapo përfundoi një pistë të re testimi të quajtur e-Vortex. Është një pistë prej 1.17 miljesh ngjitur me Fioranon që do t’i japë Ferrarit mundësinë për të kryer “testime të sakta dhe të përsëritshme”.
Prodhuesit të automjeteve i janë dashur më pak se katër muaj për ta ndërtuar atë, transmeton Telegrafi.
Pistë përmban një vijë kryesore prej 0.37 miljesh, dy kthesa të pjerrëta dhe kthesa më të ngushta manovrimi, me korsi me gjerësi 19.7 deri në 45.9 metra. Ajo gjithashtu përmban sipërfaqe të veçanta rrugore për vlerësimin e NVH, rehatisë dhe qëndrueshmërisë.
Ferrari thotë se pista e re, e cila përmban një punishte prej 10,763 metrash katrorë, do t’i lejojë kompanisë të transferojë aktivitetet e testimit nga rruga në pistë.
Do të zvogëlojë trafikun në zonën përreth dhe do t’i japë prodhuesit të automjeteve edhe më shumë privatësi. Mund të jetë më e vështirë se kurrë për sytë kuriozë të shohin supermakinën e ardhshme të Ferrarit.
Gjithashtu do t’i lejojë kompanisë të kryejë teste performance “më objektive” dhe të ndihmojë në identifikimin më të shpejtë të çdo problemi të mundshëm.
Ferrari thotë se pista “përfaqëson një hap themelor përpara në përmirësimin e testimit funksional të makinave sportive, që sapo kanë dalë nga linja e prodhimit”.
E-Vortex mund të mos ketë sharmin e Fioranos mbi 50-vjeçare, por është një strukturë e re e Ferrarit që do të jetë thelbësore për zhvillimin e ardhshëm të modeleve të saj.
Është thjesht e trishtueshme që mund të mos shohim aq shumë në rrugë, duke i dhënë publikut një pamje paraprake të asaj që do të vijë nga kompania, pavarësisht se sa shumë përpiqet t’i fshehë ato.