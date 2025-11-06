Ferrari raporton rritje të të ardhurave dhe fitimit neto në tremujor

Ferrari regjistroi të ardhura neto prej 1.76 miliardë eurosh në tremujorin e tretë të vitit 2025, një rritje prej 7.4% krahasuar me vitin e kaluar, me 3,401 dërgesa (18 më shumë).
Fitimi operativ arriti në 503 milionë euro, duke shënuar një rritje prej 7.6% krahasuar me vitin 2024 me një diferencë prej 28.4%, ndërsa fitimi neto ishte 382 milionë euro (+2%).
Nuk ka lajme mbi objektivat financiarë, të cilët u rishikuan tashmë lart në Ditën e Tregjeve të Kapitalit.
“Ne vazhdojmë në rrugën tonë të zhvillimit me bindje dhe dukshmëri të fortë. Në Ditën e Tregjeve të Kapitalit, ne përcaktuam një trajektore të qartë në interesat afatgjata të markës sonë, duke hedhur themelet për rritje të qëndrueshme deri në vitin 2030”, komentoi Benedetto Vigna, CEO i Ferrarit. “Në frontin e produktit”, shpjegoi Vigna, “ne vazhdojmë t’u ofrojmë klientëve tanë lirinë maksimale të zgjedhjes në aspektin e shtytjes, shkruan ANSA.
Si liderë, ne marrim përsipër përgjegjësinë për të demonstruar se interpretimi ynë i teknologjisë elektrike, i shprehur nga Ferrari Elettrica, do të jetë përsëri një burim inovacioni.”