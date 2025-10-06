Fiat Grande Panda me motor të ri benzinë dhe opsione elektrike

FIAT Grande Panda tani është në dispozicion edhe me motor të ri.
Fiat më parë kishte hequr dorë nga elektrifikimi, por tani po kthehet sërish për të rikthyer modelet me motorë fosilë që më parë i kishte hedhur poshtë. Pas modifikimit të modelit të ri 500 për t’u përshtatur edhe me motor benzinë, një risi e tillë vjen edhe në ofertën e Pandës së re.
Pas versionit elektrik dhe atij hibrid, pasardhësi i një prej modeleve italiane më të njohura tashmë ka edhe versionin jo elektrik. Bëhet fjalë për një motor të zakonshëm benzinë me turbofuqizim, me një motor të njohur nga Stellantis, një benzinë 1-litër me 100 kuaj/fuqi dhe 205 Nm moment rrotullues. E njëjta mundësi ofrohet edhe në modelin binjak të Citroën, C3, dhe si avantazh kryesor theksohet çmimi dhe konsumi i ulët i karburantit prej 5.6 litra për 100 km. Një tjetër pikë e fortë është transmetimi manual me gjashtë shpejtësi, një opsion që po bëhet gjithnjë e më i rrallë në industrinë automobilistike.
Modeli i ri është në dispozicion në variantet Pop, Icon dhe La Prima, dhe çmimet në Gjermani fillojnë nga 18,990 euro, ndërsa në Itali nga vetëm 14,950 euro.
Paneli digjital i instrumenteve ka ekran 10 inç (25.4 cm). Pajisjet standarde përfshijnë klimë manuale, frenë parkimi elektrike, dritare elektrike përpara, mbyllje qendrore me telekomandë, mbajtëse për telefonin inteligjent, ulëse të pasme të palosshme dhe timon të rregullueshëm në lartësi dhe thellësi.
Versioni ICON sjell pamjen karakteristike me drita LED përpara dhe mbrapa me dizajn pikselësh. Dritat ditore janë gjithashtu LED. Pasqyrat e jashtme janë të rregullueshme elektrike dhe me ngrohje. Sistemi i infotainment-it kontrollohet përmes ekranit 10.25 inç (26 cm). Sistemi audio ka gjashtë altoparlantë dhe ofron lidhje për telefonin me Android Auto dhe Apple CarPlay. Sistemet ndihmëse për drejtuesin janë zgjeruar me tempomat dhe kufizues shpejtësie. Çmimi fillestar në Gjermani është 20,990 euro.
LA PRIMA ofron për më tepër rrota alumini 17 inç, sistem navigimi të integruar, karikim wireless për telefonat inteligjentë, sensorë parkimi përpara dhe kamerë për mbrapa. Përfshihen gjithashtu klima automatike, ulëse të përparme të rregullueshme në lartësi dhe ndriçim ambiental LED. Pulti është i mbuluar me material BAMBOX Bamboo Fiber Tex, i cili përmban fibra bambuje dhe i jep një pamje natyrale. Çmimi fillestar është 23,990 euro.
Pavarësisht motorit, Grande Panda është e disponueshme në ngjyrat Gelato të bardhë dhe Cinema të zezë, si dhe në pesë nuanca të gjalla: Passione të kuqe, Limone të verdhë, Acqua të kaltër, Lago të kaltër dhe Luna të bronztë.
Në ofertë është edhe varianti hibrid që kushton rreth 1000 euro më shumë, me 110 kuaj fuqi, motor elektrik 21 kW dhe transmetim eDCT. Çmimet fillojnë nga 19,990 euro.
Versioni elektrik me bateri 44 kWh dhe motor 83 kW ofron një autonomi deri në 320 km sipas ciklit WLTP, dhe në Gjermani kushton nga 24,990 euro.