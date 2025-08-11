Fibrilacioni Atrial – Cilët janë shkaktarët dhe si mund ta parandaloni

Fibrilacioni atrial (FA) është aritmia e shpeshtë e zemrës, që prek reth 2-4% të popullatës.
Është një çrregullim i ritmit të zemrës, gjë që nuk lejon tkurrjen efikase të dhomave të zemrës duke shkaktuar insufiçencë kardike ose pamjaftueshëmri të punës që zemra bën. Më poshtë AgroWeb.org ju njeh me shkaktarët dhe simptomat më të zakonshme të kësaj sëmundjeje kërcënuese për jetën.
Cilët janë disa nga shkaktarët më të zakonshëm
Shkaqet që më shpesh çojnë në fibrilacion atrial përfshijnë:
Mosha
Gjenet
Sëmundjet e zemrës
Ataku në zemer
Tensioni i lartë i gjakut
Sëmundjet e mushkërive
Hipertiroidizmi
Obeziteti dhe diabeti
Apnea e gjumit
Infeksionet e shkaktuara nga një virus etj
Cilat janë simptomat
Një pjesë e mirë e pacientëve nuk kanë simptoma apo kanë simptoma të lehta, ndërsa pacientët e tjerë mund të kenë simptoma më të dukshme.
Disa prej tyre mund të jenë:
Marrje fryme
Rrahjet e zemrës janë të çrregullta
Lodhje, këputje
Dhimbje kraharori etj
EKG-ja, Holter-EKG apo edhe ekokardiograma, janë disa nga metodat që mjekët përdorin për të ekzaminuar këtë problem.
Si mund të parandaloni
Disa faktorë rreziku si mosha dhe gjenetika, janë jashtë kontrollit tuaj. Por një mënyrë jetese e shëndetshme mund të ndihmojë në mbrojtjen kundër kësaj sëmundjeje dhe llojeve të tjera të sëmundjeve të zemrës.
Disa hapa që mund të ndërmerrni janë:
Të lini mënjëherë duhanin.
Të kontrolloni rregullisht presionin e gjakut.
Të mbani një peshë të shëndetshme.
Të ndiqni një regjim ushqimor të shëndetshëm për zemrën, të pasur me ushqime bimore dhe me pak yndyra të ngopura.
Të bëni rregullisht ushtrime fizike. Ju mund të pyesni mjekun tuaj se cilat lloje ushtrimesh janë të përshtatshme për ju dhe sa duhet të bëni çdo javë.