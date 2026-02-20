Fidan: Turqia është e gatshme të kontribuojë në Gaza “në çdo mënyrë të mundshme”

Turqia është e gatshme të kontribuojë në Gaza “në çdo mënyrë të mundshme”, tha të enjten ministri i Jashtëm Hakan Fidan.
“Mesazhi ynë është ky: qoftë ndihmë humanitare, administrimi i Gazës, shërbimet e infrastrukturës dhe superstrukturës, apo kontributi në Forcën Ndërkombëtare të Stabilizimit, ne jemi gati të ofrojmë çdo lloj mbështetjeje në të gjitha këto fusha”, tha Fidan për Anadolu dhe TRT në kryeqytetin amerikan, Washington.
Deklaratat e tij erdhën menjëherë pas pjesëmarrjes në mbledhjen inauguruese të Bordit të Paqes, e kryesuar nga presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ku u mblodhën përfaqësues nga më shumë se 45 vende për të diskutuar rindërtimin e Gazës dhe përpjekjet më të gjera ndërkombëtare për stabilizim.