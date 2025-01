Fidan: Turqia ka kapacitetin të eliminojë “në burim” të gjitha kërcënimet ndaj ekzistencës së saj

Türkiye ka kapacitetin, fuqinë dhe “mbi të gjitha, vendosmërinë” për të eliminuar “në burimin e tyre” të gjitha kërcënimet ndaj ekzistencës së saj, tha sot ministri i Jashtëm Hakan Fidan, duke iu referuar organizatës terroriste PKK/YPG, raporton Anadolu.

Fundi i rrugës tani mund të shihet për grupin terrorist PKK/YPG dhe shtrirjet e tij në Siri, tha Fidan në një takim me përfaqësues të mediave në Istanbul.

“E kemi thënë shumë herë. Nuk kemi asnjë shans të jetojmë me një kërcënim të tillë (PKK/YPG). Ose dikush tjetër do ta bëjë hapin ose ne do ta bëjmë”, tha Fidan.

Në rendin e ri në Siri, theksoi Fidan, askush nuk e ka më luksin të përdorë shprehje me fjalën “por”.

Lidhur me komentet e Francës gjatë vizitës së Sekretarit amerikan të Shtetit në Paris, Fidan tha se Türkiye injoron vendet që përpiqen të çojnë përpara interesat e tyre në Siri duke përdorur fuqinë e SHBA-së.

“Thënë haptazi, ne i nuk marrim parasysh vendet (si Franca) që përdorin fuqinë e Amerikës dhe fshihen pas saj për të çuar përpara interesat e tyre (në Siri)”, deklaroi kryediplomati turk.

Në lidhje me luftën gjenocidale izraelite në tokat palestineze, Fidan tha se lënia e palestinezëve pa atdhe, pa tokë dhe pa shtetësi është “absolutisht e papranueshme”.